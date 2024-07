România și-a informat aliații că fragmente din dronele rusești au ajuns pe teritoriul țării. Anunțul ministrei de Externe

Ministra de Externe, Luminiţa Odobescu, a transmis joi, 25 iulie, că România condamnă acţiunile "iresponsabile" ale Rusiei, în contextul în care în ţara noastră au fost descoperite resturi de dronă după atacurile asupra porturilor din Ucraina.

"Rusia a comis alte atacuri atroce împotriva infrastructurii civile ucrainene. Resturi au fost găsite pe teritoriul României. I-am informat pe aliaţi şi ne coordonăm cu ei pe această temă. România condamnă cu fermitate aceste acţiuni iresponsabile", a scris şefa diplomaţiei române, pe platforma X.

More heinous attacks have been perpetrated by Russia against Ukrainian civilian infrastructure. Debris has been found on Romanian territory. We have informed and are coordinating with our Allies on this matter. #Romania strongly condemns these irresponsible actions.