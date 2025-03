Franța ajută Ucraina cu informații de la serviciile secrete la o zi după ce SUA a anunțat că suspendă ajutorul similar către Kiev VIDEO

Franța oferă informații Ucrainei, a declarat joi, 6 martie, ministrul Apărării de la Paris, Sebastien Lecornu, la o zi după ce Washingtonul a declarat că suspendă schimbul de informații cu Kiev, un efort de a intensifica presiunea asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, anunță Reuters.

”Avem resurse de informații pe care le folosim pentru a-i ajuta pe ucraineni”, a declarat Lecornu pentru postul de radio France Inter.

Lecornu a mai spus că stocul de arme nucleare al Franței, dezvoltat în primele zile ale Războiului Rece și conceput pentru a fi independent de puterile dominante de atunci, Washington și Moscova, este suficient.

With the US halting intelligence sharing on Ukraine, France is ready to step in. Paris will provide Kyiv with its own intelligence — French Defense Minister Lecornu pic.twitter.com/ZECeZwKorX