"Atitudine iresponsabilă și inadmisibilă a Rusiei". Franța își reafirmă sprijinul pentru România după incursiunea unei drone rusești pe cerul Dobrogrei

Ministerul Afacerilor Externe al Franței și-a exprimat marți, 16 septembrie, susținerea pentru România după ce o dronă rusească a violat sâmbăta trecută spațiul aerian românesc, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției.

'Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian românesc sâmbătă, 13 septembrie, este o nouă dovadă a atitudinii iresponsabile și inadmisibile a Rusiei în desfășurarea războiului său de agresiune împotriva Ucrainei. Acest incident nu este izolat de la începutul războiului din Ucraina și intervine după incursiunile în spațiul aerian polonez din 10 septembrie', arată documentul.

'Franța își reafirmă sprijinul pentru România și își exprimă întreaga solidaritate cu aceasta', continuă textul, menționând 'contribuția activă' a francezilor la securitatea României prin participarea ca ''națiune-cadru'' la batalionul multinațional al NATO de pe teritoriul românesc.

'În fața acestei atitudini inacceptabile din partea Rusiei, Aliații continuă să își întărească apărarea antiaeriană. O nouă misiune de supraveghere și apărare antiaeriană pe flancul de est (enhanced Vigilance activity (eVA) Eastern Sentry) a fost lansată în acest scop vineri, 12 septembrie. Franța participă pe deplin la aceasta și a anunțat în special trimiterea a trei avioane Rafale pentru participarea la acest efort de întărire a flancului estic al Alianței', menționează ministerul.

