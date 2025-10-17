Tentativă de asasinat al unui opozant al lui Putin dejucată în Europa. Pe cine viza „proiectul de eliminare”

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 07:14
Tentativă de asasinat al unui opozant al lui Putin dejucată în Europa. Pe cine viza „proiectul de eliminare”
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani au fost arestaţi de DGSI, serviciul de informaţii al Franţei, fiind bănuiţi că ar fi vrut să-l ucidă pe un opozant rus stabilit în oraşul Biarritz. Tentativa de asasinat a fost dejucată în ultimul moment.

Cei patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani, au fost arestaţi luni de agenţii Direcţiei Generale de Securitate Internă (DGSI), fiind suspectaţi că au pus la cale un plan de asasinat împotriva unui opozant al lui Vladimir Putin, stabilit în oraşul Biarritz, a aflat Le Figaro joi de la Parchetul Naţional Antiterorist (Pnat).

„În cadrul unei anchete preliminare deschise la 19 septembrie 2025 în legătură cu planul de acţiune împotriva unui opozant rus şi încredinţată DGSI, patru bărbaţi au fost arestaţi şi plasaţi în arest preventiv la 13 octombrie 2025”, precizează Parchetul.

A fost deschisă o anchetă judiciară pentru participarea la asociere teroristă în vederea pregătirii unuia sau mai multor asasinate vizând persoane. Au fost, de asemenea, emise mandate de arestare şi de plasare în detenţie preventivă.

Potrivit Le Parisien, acest „proiect de eliminare” îl viza pe Vladimir Osecikin, un militant rus considerat un opozant simbol al rezistenţei împotriva puterii lui Vladimir Putin.

Solicitat să comunice identitatea persoanei vizate, Pnat nu a dorit să facă declaraţii.

Le Parisien menţionează că au fost efectuate „filaje” la domiciliul din Biarritz al opozantului.

Vladimir Osecikin este militant pentru drepturile omului şi fondator al ONG-ului Gulagu.net, care denunţă tortura, corupţia şi abuzurile din închisorile ruseşti. Refugiat în Franţa din 2015, el este căutat în Rusia din 2020. După invazia rusă din Ucraina, el a ajutat mai multe persoane să fugă din Rusia, între care s-ar număra foşti general şi agenţi de informaţii.

Nu este pentru prima dată când Vladimir Osecikin este vizat de un proiect de asasinat. La 12 septembrie 2022 familia sa a fost vizată de o tentativă de asasinat ca-n filme: un lunetist a tras asupra apartamentului său tocmai când, împreună cu soţia şi copiii, se pregătea să ia cina. A supravieţuit pentru că a văzut la timp un punct roşu şi a reuşit să se pună la adăpost.

