Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate. Experiențele „Budapesta” și „Minsk” nu pot fi repetate, spune un ministru francez

Orice eventuală înțelegere privind viitorul teritoriilor ocupate de Rusia trebuie să fie decisă exclusiv de Ucraina, însă Europa nu poate accepta o schimbare a granițelor prin forță. În plus, lecțiile trecutului — de la Memorandumul de la Budapesta la Acordurile de la Minsk — obligă Occidentul să insiste asupra unor garanții de securitate clare și concrete pentru Kiev, avertizează Benjamin Haddad, ministrul francez pentru Afaceri Europene, într-un interviu acordat publicației La Tribune.

„Ucrainenii au învățat lecția înțelegerilor scrise, abandonate ulterior de Moscova. Ei nu mai vor pauze temporare, în spatele cărora Rusia se regrupează și se înarmează pentru o nouă agresiune. De aceea, lucrăm împreună cu partenerii britanici și cu Coaliția celor dispuși pentru a defini un cadru de garanții credibile”, a declarat oficialul francez.

Haddad subliniază că orice viitor regim de securitate trebuie să presupună o armată ucraineană capabilă să descurajeze o nouă invazie. Din acest motiv, ideea unei „demilitarizări” a Ucrainei este „inacceptabilă”, întrucât ar echivala cu vulnerabilizarea deliberată a unei țări care a fost deja agresată.

Oficialul de la Paris a reiterat poziția președintelui Emmanuel Macron, care s-a pronunțat de mai multe ori în favoarea unui angajament ferm al Franței în arhitectura de securitate a Ucrainei. În același timp, el a salutat deschiderea exprimată recent de președintele american Donald Trump privind posibilitatea ca și Washingtonul să se alăture regimului de garanții: „Un pas pozitiv înainte”, a punctat Haddad.

Contextul declarațiilor vine la scurt timp după publicarea unor informații privind presupusele cereri formulate de președintele rus Vladimir Putin în cadrul întrevederii cu Trump în Alaska. Potrivit relatărilor din presă, Rusia ar fi cerut retragerea completă a trupelor ucrainene din Donbas, recunoașterea unor drepturi speciale pentru Biserica Ortodoxă Rusă în Ucraina, garantarea folosirii limbii ruse și ridicarea parțială a sancțiunilor. În schimb, Moscova s-ar arăta dispusă să accepte o formă de garanții de securitate oferite Ucrainei.

Pentru Paris, ideea unor „garanții” formulate de Moscova este, însă, insuficientă. Repetarea erorilor din trecut — când Occidentul a oferit sprijin diplomatic fără mecanisme reale de descurajare — nu mai este o opțiune. „Suntem într-un punct în care orice compromis trebuie să aibă ca fundament nu doar voința politică, ci și capacitatea reală de a apăra acel acord”, a concluzionat Haddad.

