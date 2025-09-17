Frica de Putin crește în Europa, ne aflăm în abisul unui război. Un oficial avertizează: 3 capitale sunt ținte ale Rusiei

Frica de Putin crește în Europa, după ce dronele rusești au ajuns în Polonia FOTO: Hepta

După 1.301 de zile de la începutul invaziei Moscovei din Ucraina, Vladimir Putin a trecut la un nivel superior foarte periculos, iar serviciile secrete rusești au organizat operațiuni grave contra Occidentului. Frica de Putin crește în Europa, iar continentul se află în abisul unui război. Un oficial, reprezentantul Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a sugerat că ”mâine, rachetele Rusiei ar putea avea ținte 3 capitale: Berlin, Paris sau Londra”.

El a spus că, dacă escaladarea Rusiei rămâne „fără un răspuns decisiv”, atunci Moscova „nu se va opri la Polonia”. Tensiunile Europei cu Rusia au continuat să crească recent, în special în urma incidentului din Polonia de săptămâna trecută, potrivit LADBible.

Alianța NATO a primit un avertisment dur, deoarece Putin „ar putea ataca Londra sau Parisul” din cauza următoarelor temeri crescânde legate de Al Treilea Război Mondial. S-a spus că Rusia „ar putea ataca Londra sau Parisul”, deoarece următoarea țintă a lui Vladimir Putin ar putea fi un oraș vest-european.

Ads

Deși Rusia a susținut că nu a plănuit să vizeze teritorii din țară, totuși ea a lansat drone în spațiul aerian polonez, care au fost doborâte de avioane ale alianței NATO.

Secretarul Apărării din Marea Britanie, John Healey, a declarat că Putin „ne testează”, spunând că a vorbit cu Forțele Armate „pentru a analiza opțiuni de consolidare a apărării aeriene a NATO deasupra Poloniei”.

Dar reprezentantul Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a sugerat acum că următoarea țintă a Rusiei ar putea fi mai departe de casă. El a spus că, dacă escaladarea Rusiei rămâne „fără un răspuns decisiv”, atunci națiunea „nu se va opri la Polonia”.

„Mâine ar putea fi drone sau chiar rachete rusești care vor cădea asupra Berlinului, Parisului sau Londrei”, a spus el.

Keir Starmer: Mișcare nesăbuită a Rusiei

Melnyk a adăugat apoi că s-ar putea ajunge ca Statele Unite să fie vizate, spunând: „Și a doua zi, ceva ar putea chiar să zboare „accidental” peste Oceanul Atlantic. Rusia nu își bate joc de acest consiliu. Îl scuipă în față.”

Ads

Emisarul i-a avertizat pe lideri că, dacă consiliul ONU nu poate opri escaladarea Rusiei, „nu vom vorbi despre instabilitate regională”. „Ne uităm în abisul unui Al Treilea Război Mondial”, a adăugat el.

Un propagandist TV rus a spus anterior, într-o tiradă în timpul unei emisiuni de stat, că rachetele ar putea viza miniștrii NATO care erau reuniți la Londra. „Deci, poate [dacă] sunt acolo astăzi sau mâine, îi putem lovi?”, a spus apropiatul Moscovei, Vladimir Soloviov.

„Ei bine, este posibil, nu?” Care e problema? Fac planuri împotriva noastră. S-au adunat, toți principalii dușmani ai Rusiei sunt acolo acum. „Pot fi loviți atunci? Ei bine, asta e normal...”

Se spune că alianța NATO este în alertă maximă după ce Rusia și Belarus au început vineri exerciții militare la granițele Poloniei, Lituaniei și Letoniei. Dronele Rusiei pe teritoriul polonez săptămâna trecută au marcat prima acțiune defensivă de acest fel de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

Iar prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer a anunțat într-un comunicat: „Aceasta a fost o mișcare extrem de nesăbuită din partea Rusiei și nu face decât să ne amintească de lipsa flagrantă de respect a președintelui Putin pentru pace și de bombardamentul constant cu care se confruntă ucrainenii nevinovați în fiecare zi.”

Ads