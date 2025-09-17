Frica de Putin crește în Europa, ne aflăm în abisul unui război. Un oficial avertizează: 3 capitale sunt ținte ale Rusiei

Autor: George Titus Albulescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 01:30
143 citiri
Frica de Putin crește în Europa, ne aflăm în abisul unui război. Un oficial avertizează: 3 capitale sunt ținte ale Rusiei
Frica de Putin crește în Europa, după ce dronele rusești au ajuns în Polonia FOTO: Hepta

După 1.301 de zile de la începutul invaziei Moscovei din Ucraina, Vladimir Putin a trecut la un nivel superior foarte periculos, iar serviciile secrete rusești au organizat operațiuni grave contra Occidentului. Frica de Putin crește în Europa, iar continentul se află în abisul unui război. Un oficial, reprezentantul Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a sugerat că ”mâine, rachetele Rusiei ar putea avea ținte 3 capitale: Berlin, Paris sau Londra”.

El a spus că, dacă escaladarea Rusiei rămâne „fără un răspuns decisiv”, atunci Moscova „nu se va opri la Polonia”. Tensiunile Europei cu Rusia au continuat să crească recent, în special în urma incidentului din Polonia de săptămâna trecută, potrivit LADBible.

Alianța NATO a primit un avertisment dur, deoarece Putin „ar putea ataca Londra sau Parisul” din cauza următoarelor temeri crescânde legate de Al Treilea Război Mondial. S-a spus că Rusia „ar putea ataca Londra sau Parisul”, deoarece următoarea țintă a lui Vladimir Putin ar putea fi un oraș vest-european.

Deși Rusia a susținut că nu a plănuit să vizeze teritorii din țară, totuși ea a lansat drone în spațiul aerian polonez, care au fost doborâte de avioane ale alianței NATO.

Secretarul Apărării din Marea Britanie, John Healey, a declarat că Putin „ne testează”, spunând că a vorbit cu Forțele Armate „pentru a analiza opțiuni de consolidare a apărării aeriene a NATO deasupra Poloniei”.

Dar reprezentantul Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a sugerat acum că următoarea țintă a Rusiei ar putea fi mai departe de casă. El a spus că, dacă escaladarea Rusiei rămâne „fără un răspuns decisiv”, atunci națiunea „nu se va opri la Polonia”.

„Mâine ar putea fi drone sau chiar rachete rusești care vor cădea asupra Berlinului, Parisului sau Londrei”, a spus el.

Keir Starmer: Mișcare nesăbuită a Rusiei

Melnyk a adăugat apoi că s-ar putea ajunge ca Statele Unite să fie vizate, spunând: „Și a doua zi, ceva ar putea chiar să zboare „accidental” peste Oceanul Atlantic. Rusia nu își bate joc de acest consiliu. Îl scuipă în față.”

Emisarul i-a avertizat pe lideri că, dacă consiliul ONU nu poate opri escaladarea Rusiei, „nu vom vorbi despre instabilitate regională”. „Ne uităm în abisul unui Al Treilea Război Mondial”, a adăugat el.

Un propagandist TV rus a spus anterior, într-o tiradă în timpul unei emisiuni de stat, că rachetele ar putea viza miniștrii NATO care erau reuniți la Londra. „Deci, poate [dacă] sunt acolo astăzi sau mâine, îi putem lovi?”, a spus apropiatul Moscovei, Vladimir Soloviov.

„Ei bine, este posibil, nu?” Care e problema? Fac planuri împotriva noastră. S-au adunat, toți principalii dușmani ai Rusiei sunt acolo acum. „Pot fi loviți atunci? Ei bine, asta e normal...”

Se spune că alianța NATO este în alertă maximă după ce Rusia și Belarus au început vineri exerciții militare la granițele Poloniei, Lituaniei și Letoniei. Dronele Rusiei pe teritoriul polonez săptămâna trecută au marcat prima acțiune defensivă de acest fel de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

Iar prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer a anunțat într-un comunicat: „Aceasta a fost o mișcare extrem de nesăbuită din partea Rusiei și nu face decât să ne amintească de lipsa flagrantă de respect a președintelui Putin pentru pace și de bombardamentul constant cu care se confruntă ucrainenii nevinovați în fiecare zi.”

Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
După invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, serviciile secrete rusești au efectuat operațiuni împotriva Occidentului cu un tupeu extraordinar. Acum Vladimir Putin trece la un...
Analiză: (Ne)putința României și drona rusească
Analiză: (Ne)putința României și drona rusească
O dronă rusească s-a plimbat 50 de minute deasupra teritoriului țării fără a fi doborâtă, iar ministrul Apărării spune că românii trebuie să se obișnuiască să fie spectatori la...
#razboi Ucraina, #putin nato, #drone Rusia, #Rusia Polonia simulare atac, #tinte Rusia, #pericol Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a despartit a doua oara in 30 de zile de iubita lui si n-a mai stat pe ganduri
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plati ANAF 1 milion de euro, bani castigati ilegal din chirii
DigiSport.ro
Fostul fotbalist de la Barcelona a reactionat, dupa ce i-a fost anuntat decesul: "Sa fie foarte clar". Poveste de film

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Frica de Putin crește în Europa, ne aflăm în abisul unui război. Un oficial avertizează: 3 capitale sunt ținte ale Rusiei
  2. Putin simte presiunea războiului, fără precedent: Turnura pentru Trump și Europa care ar răpune Rusia
  3. Un grup de balene ucigașe a scufundat un iaht turistic în largul coastei portugheze. Ce s-a întâmplat cu oamenii de la bord VIDEO
  4. Vin armele din SUA pentru Ucraina. Donald Trump ar fi dat „OK-ul”, scrie Reuters. Cine plătește facturile
  5. Trump amenință cu etichetarea Antifa și a altor grupuri de stânga drept „teroriști interni”
  6. În timp ce trupele sale aruncă în aer blocuri în Harkov, Putin a îmbrăcat uniforma militară. A plecat la exercițiile militare Zapad, la 800 km de linia frontului VIDEO
  7. De ce unul dintre cei mai străluciți oameni de știință în domeniul inteligenței artificiale a părăsit SUA pentru China
  8. Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson
  9. Incident șocant pe o plajă din Grecia: Un lup a atacat o fetiță de 5 ani. Recomandările autorităților
  10. George Simion spune iar că se așteaptă să fie omorât, după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Oricând putem fi asasinați" VIDEO