Președintele rus Vladimir Putin a semnat recent decretul de mobilizare a cetățenilor ruși, declanșând numeroase reacții în popor. O parte dintre ruși își expun nemulțumirea anonim pe internet.

Aceștia vorbesc despre modul haotic în care s-a repartizarea, nedreptatea cu privire la cine e chemat și cine rămâne acasă, frica de luptele de pe front ori de faptul că-și abandonează pisicile singure acasă ori înșelătorii cu diverse firme suspecte care i-ar scăpa pe ruși de armată în schimbul unor sume de bani.

O parte însemnată de ruși și-au împărtășit opiniile cu privire la subiectul mobilizării pe rețeaua socială Pikabu, care reprezintă o versiune rusească a celebrului Reddit. Printre cele mai intense subiecte din ultimele zile se regăsește modul aleatoriu în care rușii au fost chemați pentru mobilizare. De exemplu, un utilizator dezvăluie că după ce s-a prezentat la oficiul militar pentru a-și da datele, a explicat că se ocupă cu antrenarea câinilor și că are experiență în a învăța patrupezii să găsească dispozitive explozive, arme sau muniție.

„Mă gândeam astfel că experiența mea în acest domeniu va putea fi folosită corespunzător. Două ore mai târziu însă m-au sunat de la biroul de înrolare militară și m-au întrebat dacă pot să vin astăzi. << Mi-au găsit un loc repede >> mi-am zis. Am ajuns, mă duc la biroul unde am fost chemat, iar apoi, fără să mă întrebe cine sunt, de ce sunt acolo, încep să-mi noteze datele și trag cu urechea << pentru mâine >> . Îl întrerup din scris și întreb << unde mă înscrieți? >> . Răspunsul m-a ucis… << la infanterie motorizată >> . M-am prăbușit pe un scaun”.

De o mobilizare ciudată a avut parte și un rus care susține că a servit aproape 14 ani și că în toată „cariera” lui de militar a tras cu arma de două ori și a condus un camion de cinci ori. Cu toate astea, acesta a fost înrolat ca șofer de camion.

„Am vedere -5 la ambii ochi, cântăresc 95 de kilograme și nu am mușchi. Sunt al naibii de nervos”, scrie acesta.

Un alt utilizator citează un articol din Lenta.ru care vorbește despre cazul a doi bărbați de 40, respectiv 42 de ani care s-au dus la biroul de înrolare militară din Moscova pentru a se oferi voluntari la mobilizare. Conform sursei citate, ambii bărbați erau beți criță.

„Ne-am îmbătat pentru curaj. Nimeni n-o să apere patria mamă înafară de noi! Iar tinerii..ce mai cerere pentru ei”, a declarat unul dintre ei. Ambii bărbați au fost apoi escortați până la o patrulă de poliție, fără să fie înrolați.

Alți ruși au deschis sticlele de alcool după ce s-au înrolat. Într-un videoclip postat pe Twitter, un grup de ruși mobilizați de către armată sunt surprinși beți. „Pentru ce mergem? Unde mergem? Dracu' știe!”, spune unul dintre ei în înregistrare.

Meanwhile, it only took a few hours for another group of mobilised Russians to get dead drunk. "What are we going for? Where are going? F*ck knows!", one concludes. pic.twitter.com/8XUP4UNbFP