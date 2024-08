Atacurile din Ucraina continuă să facă victime, iar copiii sunt printre cei mai afectați. Șuvoaiele de sânge, exploziile, foamea și sărăcia fac parte din „noua” lor realitate, din februarie 2022. „Este un iad lent, în fiecare zi”, așa descrie viața de lângă frontul de război din Ucraina Gheorghe Ignat, președintele asociației „Fight For Freedom” România.

Periodic, voluntarii români duc pachete cu alimente și obiecte de igienă ucrainenilor care au rămas la doar câțiva kilometri de tancuri. Mulți dintre ei, printre care și români, nu mai au case, locuri de muncă și trăiesc cu frica de moarte în fiecare secundă.

„Practic, sunt la limita supraviețuirii. Nu mai au locuri de muncă, nimic(...) E din ce în ce mai rău. Nu se ține cont de nimic. Văd Crucea Roșie (n.red. convoi umanitar sau depozit) și atacă. Dacă la început era o întrecere a organizațiilor nonguvernamentale să-i ajute, acum am rămas foarte puțini voluntari, pentru că este extrem de periculos. Oamenii noștri (n.red cei care sunt angajați în cadrul organizației Fight For Freedom) nu ajută victimele războiului din Ucraina pentru bani, veniturile lor sunt mici, însă au dorința de a face bine, de a-i ajuta pe oameni. Noi am fost feriți de Dumnezeu, avem sprijinul bisericilor evanghelice, deși avem echipe în zonele „sensibile” ale Ucrainei, membrii noștri nu au fost răniți”, a precizat Gheorghe Ignat, „vocea” organizației „Fight For Freedom” România, multiplu campion internațional la luptele greco-romane, pentru Ziare.com.

„Dragostea acoperă totul”

Sursa citată spune că prin intermediul organizației „Fight For Freedom” au fost ajutate sute de persoane, victime ale războiului din Ucraina și nu numai. Frecvent, reprezentanții asociației reușesc să ajungă și la persoanele aflate în dificultate din țară. În ceea ce privește sprijinul pentru ucraineni, concretizat în adăpostire, prin centre sociale, alimente, haine, acces la educație și sănătate, „Fight For Freedom” lucrează cu specialiști în tratarea traumelor, cele „stocate” de copii, fizic și emoțional.

„Cel mai tânăr (n.red. ucrainean) pe care l-am ajutat avea zece zile la începutul războiului. Lucrăm cu specialiști în traumă. Acum avem un proiect care se numește „Dragostea acoperă totul”, prin care le oferim ucrainenilor vouchere pentru alimente”, a subliniat Gheorghe Ignat, pentru Ziare.com, cel care a simțit disperarea cauzată de războiul din Ucraina.

„Da, am dus alimente și erau și români, cei care trăiesc în satele din Ucraina. A fost foarte emoționant, greu de descris din cuvinte”, mărturisește Gheorghe Ignat.

Copiii, printre victimele atacurilor din Ucraina. FOTO Facebook/Gheorghe Ignat

Recent, cel mai mare spital pentru copiii cu cancer din Kiev a fost bombardat de ruși. Imaginea postată mai sus arată o parte din suferința victimelor. Reprezentanții „Fight For Freedom” Ucraina au fost pe teren, la acel moment, pentru ajutor.

„Doar credința în Dumnezeu ne poate ajuta”, a concluzionat președintele „Fight For Freedom” România.

„Un depozit „Crucea Roșie” a fost distrus. Voluntar: „Ni s-a spus că în noi nu se trage”

În urmă cu un an, un depozit cu alimente „Crucea Roșie” din Odesa s-a făcut scrum, într-un incendiu provocat de un atac rusesc cu rachete.

„Când am devenit voluntar „Crucea Roșie”, primul lucru care mi s-a comunicat a fost că în noi nu se trage, nu e permis să se facă asta. Dar să distrugi alimentele colectate de Crucea Roșie este un atac nepermis”, a menționat Ioana Achim, voluntar „Crucea Roșie” și studentă la Medicină, pentru Ziare.com.

Uniunea Europeană a prelungit până la 4 martie 2026 protecţia temporară acordată celor în jur de 4,2 milioane de refugiaţi ucraineni, informează AFP.

