De ce au trecut cu ușurință granița cu Rusia forțele ucrainene. Frontiera era păzită de membri ai forțelor speciale cecene „Akhmat”

Luptele dintre forțele ucrainene și ruse continuă pentru a patra zi în regiunea Kursk. Potrivit canalelor de Telegram ale bloggerilor militari ruși, forțele armate ucrainene încearcă să pătrundă pe trei direcții în același timp. Conducerea rusă a chemat ca întăriri luptătorii Wagner din Mali și forțele speciale ale Serviciului de Securitate (FSB). Între timp, localnicii evacuează cu forțe proprii zonele bombardate.

Apti Alaudinov, comandantul forțelor speciale Akhmat, a declarat că, pe joi, 8 august, trupele ucrainene au reușit să pătrundă la 10 kilometri adâncime în regiunea Kursk. Potrivit acestuia, cecenii stăteau la graniță, dar ucrainenii au reușit să treacă pe lângă ei.

În același timp, potrivit canalului rusesc de Telegram Rybar, ucrainenii avansează în regiunea Kursk în trei direcții deodată - pe direcția Kursk (militarii ucraineni au avansat 30 de kilometri), Lgov (există lupte crâncene la 15 kilometri de oraș) și pe direcția Rilsk (se duc lupte la intrarea în Korenevo).

⚡️The 🇷🇺Russians urgently remove equipment from the 🇺🇦Kharkiv direction and transfer it in convoys to the 🇷🇺Kursk region pic.twitter.com/Vd3BzyR3Tg