Un bărbat care ar fi plănuit, la ordinul serviciilor de informații ucrainene, să otrăvească angajați ai unei companii din industria militară rusă, a fost arestat marți, 14 ianuarie, de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, relatează agenția EFE.

"FSB a zădărnicit un atentat terorist cu substanțe chimice planificat de serviciile de informații ucrainene pentru a otrăvi angajații unei întreprinderi din industria militară în regiunea Iaroslavl", la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, a anunțat serviciul rus pe website-ul său.

Potrivit acestuia, suspectul, ale cărui acțiuni "au fost coordonate din Ucraina prin sisteme de mesagerie online străine", a fost arestat în timp ce scotea "dintr-o ascunzătoare pregătită de serviciile de informații ucrainene două recipiente cu substanțe chimice periculoase care provoacă arsuri letale ale căilor respiratorii", iar planul său era să răspândească respectivele substanțe în sistemele de ventilație ale mașinilor angajaților.

❗️Russia's FSB thwarts terrorist chemical attack in Yaroslavl

A Russian citizen operating at Kiev's behest had planned to release toxic substance into defense company employees' cars.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/nujszAg8Cq