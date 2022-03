Fum gros în Kiev. Oamenii acuză probleme de respirație

Oamenii care au rămas în Kiev susțin că un fum gros a învăluit capitala Ucrainei și că nu pot respira corespunzător.

Concentrația de poluanți este de 19,9 ori mai mare decât norma recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit agenției Nexta.

Indicele de calitate al aerului a scăzut semnificativ în aproape toate raioanele.

Our subscribers report that there is a lot of smoke in #Kyiv, people can't breathe properly

The concentration of pollutants is 19.9 times higher than the norm recommended by the #WHO.

The air quality index has dropped significantly in almost all districts. pic.twitter.com/3L1X8tfBNy