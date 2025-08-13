Gafa lui Trump, un cadou gras pentru Putin: Zelenski primește o lovitură grea

Trump face o gafă, care este un cadou pentru Putin FOTO: Hepta

După 1.266 de zile de război al Moscovei în Ucraina, finalul rămâne unul imprevizibil, în ciuda speranțelor președintelui american, care va avea o întâlnire în Alaska pe 15 august cu omologul său rus. Dar experții constată gafa lui Donald Trump, care a spus ”că merg să-l văd pe Putin, merg în Rusia vineri”. Însă Trump nu va merge în Rusia, ci în Alaska, dar greșeala arată cât de concentrat este el pe Putin – un cadou pentru dictator – în narațiunea sa și nu pe Ucraina.

Iar o altă eroare făcută de Trump, spun analiștii, este faptul că Zelenski este lăsat în afara întâlnirii sale cu Putin din Alaska din 15 august, o lovitură grea pentru președintele Ucrainei, potrivit Sky News.

El a descris-o ca fiind o întâlnire „de sondare”, „pentru a vedea care sunt parametrii”, și a subliniat că „nu depinde de mine să închei o înțelegere”. O preempțiune strategică, poate, stabilind așteptări scăzute și pregătind publicul pentru eșec.

Dar el rămâne atașat de ideea că „schimbul de teritorii” va modela orice acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina. „Lucruri bune” și „lucruri rele” pentru ambele părți, a spus el, poziționându-se ca mediator pragmatic între cele două.

Ads

El și-a exprimat iritarea față de afirmația lui Zelenski conform căreia nu are puterea constituțională de a ceda terenuri, deși a spus că speră să recupereze un „teritoriu principal” pentru Ucraina.

Domnul Trump a promis să-i informeze pe președintele ucrainean și pe liderii europeni imediat după întâlnirea sa cu Vladimir Putin. Și și-a exprimat încrederea în capacitatea sa de a evalua rapid potențialul unei înțelegeri, lăudându-se cu perspicacitatea sa în afaceri.

„La sfârșitul întâlnirii, probabil în primele două minute, voi ști exact dacă se poate face sau nu o înțelegere”, a spus el.

Zelenski este lăsat afară

Pe de altă parte, o represiune a legii și ordinii în capitala SUA pare programată pentru a-i consolida poziția diplomatică. Trump a numit criminalitatea din Washington „o urgență națională” și a preluat controlul federal asupra poliției și a desfășurat Garda Națională.

Ads

Poate părea ciudat că Trump vorbește despre „recuperarea” Washingtonului, înainte de un summit rar cu Vladimir Putin. Dar se poziționează ca fiind îndrăzneț și intransigent înainte de a se confrunta cu un om considerat îndrăzneț și intransigent.

Și a combinat cele două, spunând: „Aceasta este o urgență tragică și mă duc să-l văd pe Putin, merg în Rusia vineri”. Trump nu merge în Rusia. Merge în Alaska. Dar această gafă a dezvăluit cât de centrat este Putin în narațiunea sa, chiar și pe plan intern.

Vladimir Putin vrea să consolideze progresele pe care Rusia le-a obținut de la invadarea Ucrainei, în timp ce Donald Trump insistă asupra unui armistițiu. Dar este greu de imaginat vreun acord de pace decisiv care să iasă din summitul de vineri din Alaska. Cum ar putea exista unul când Zelenski este lăsat afară, în frig? Deocamdată, acesta este un joc de putere între Trump și Putin.

Ads