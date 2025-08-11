"Mă duc în Rusia vineri". Gafă a lui Trump, care a uitat că negocierile cu Putin sunt în Alaska, al 49-lea stat american

Gafă a lui Trump, care a uitat că negocierile cu Putin sunt în Alaska, al 49-lea stat american FOTO / Hepta

Președintele american Donald Trump a făcut luni, 11 august, o gravă greșeală geografică într-o conferință de presă pe tema securității la Washington, în care a anunțat desfășurarea Gărzii Naționale în capitala americană și a sugerat în mod expres că Alaska este rusească.

”Este jenant să mă aflu aici (pentru a vorbi despre acest subiect) odată ce mă voi vedea cu (președintele rus Vladimir) Putin. Mă duc în Rusia, vineri”, a declarat locatarul Casei Albe fără să clipească.

Numai că vineri, 15 august, el urma să se întâlnească cu omologul său de la Kremlin în Alaska, al 49-lea stat american, despărțit de Districtul Autonom rus Ciukotka de Strâmtoarea Bering.

Alaska era supranumită până în secolul al XIX-lea ”America rusă”, deoarece teritoriul a fost cumpărat de către Statele Unite, la Moscova, în 1887, cu șapte milioane de dolari.

El a făcut astfel o gafă uriașă și a evocat posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în vederea unei încetări a războiului care devastează această țară din 2022.

BREAKING: Trump said that on Friday he is going to Russia to meet with Putin pic.twitter.com/UEvBxYD1mb — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2025

„Voi vorbi cu Vladimir Putin și îi voi spune că trebuie să pună capăt acestui război”, a mai declarat liderul american în conferința de presă de la Casa Albă, adăugând că „ar dori să vadă un armistițiu foarte, foarte repede”.

Trump a spus, apoi, că, imediat după întâlnirea cu Putin, programată pentru vineri, 15 august, în statul american Alaska, îl va suna pe Zelenski și pe alți lideri europeni.

Președintele SUA a declarat că este „puțin deranjat” de faptul că Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev, i-a spus că are nevoie de aprobarea constituțională pentru orice fel de concesii teritoriale.

„Adică, are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea. Dar are nevoie de aprobat pentru a face un schimb de teritorii?”, s-a întrebat deranjat Trump. „Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii”, a mai spus locatarul de la Casa Albă, fără a explica în ce va consta acest „schimb de teritorii”.

Trump a fost întrebat și dacă Zelenski va participa la discuțiile de vineri, 15 august, din Alaska.

„Nu a fost implicat în organizarea acesteia. Aș spune că ar putea merge, dar a participat la multe întâlniri. Știți, este acolo de trei ani și jumătate. Nu s-a întâmplat nimic”, a spus el.

„Vom avea o întâlnire cu Vladimir Putin și, la sfârșitul acesteia, probabil în primele două minute, voi ști exact dacă se poate ajunge la un acord”, a mai spus Trump.

„Cum veți ști asta?”, a întrebat un reporter.

„Pentru că asta fac eu. Eu fac înțelegeri”, a răspuns președintele american.

El a adăugat apoi că va fi necesară, normal, o întâlnire între dușmanii Putin și Zelenski.

„În cele din urmă, îi voi pune pe cei doi într-o cameră. Eu voi fi acolo sau nu, și cred că problema se va rezolva”, a mai susținut Trump.

