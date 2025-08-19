”Ucraina a mai avut garanţii de securitate din partea Rusiei şi în 1994”. Adrian Năstase acuză liderii occidentali că ”au trezit ursul”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 19 August 2025, ora 15:00
2216 citiri
”Ucraina a mai avut garanţii de securitate din partea Rusiei şi în 1994”. Adrian Năstase acuză liderii occidentali că ”au trezit ursul”
Fostul premier Adrian Năstase FOTO Facebook/Adrian Năstase

Garanțiile de securitate pe care Rusia le-ar putea oferi Ucrainei în schimbul cedării unor teritorii nu ar valora prea mult, sugerează fostul premier Adrian Năstase marți, 19 august. Într-o analiză publicată pe blogul personal, Năstase acuză americanii și liderii europeni că „au trezit ursul” prin ajutorul militar acordat Ucrainei invadate militar de Rusia în 2022.

„Esența conflictului o reprezintă agresiunea Rusiei asupra teritoriului Ucrainei (indiferent de cauze și circumstanțe). Deci chestiunea principală o reprezintă chestiunea teritorială. Ea nu a fost discutată la Washington. S-a discutat însă despre garanții de securitate. Implicit, se recunoaște că nu va exista o reacție dură pentru a respinge Rusia din teritoriile ocupate în acest război, dar se dau garanții Ucrainei în cazul unui nou război declanșat eventual de Rusia în viitor! Nu e clar însă dacă aceste garanții vor fi date Ucrainei 'mari' (în frontierele recunoscute după 1991) sau unei Ucraine mai mici. Probabil că aceasta din urmă va fi soluția. Practic, la Washington, s-a oferit doar 'îndulcirea pilulei' care va trebui înghițită de Zelenski la întâlnirea cu Putin, când se va discuta despre cedările teritoriale. Fie vorba între noi, Ucraina a mai avut garanții de securitate din partea Rusiei și în 1994, prin Memorandumul de la Budapesta (semnat alături de Marea Britanie, Franța, SUA și China). Sau prin tratatul de recunoaștere reciprocă de după destrămarea URSS”, a scris Năstase, marți, pe blog.

Potrivit președintelui Fundației Europene Titulescu, „garanțiile de securitate despre care s-a discutat acum înseamnă, în același timp, acceptarea tezei lui Putin ca Ucraina să nu adere la NATO”.

„Un fel de alternativă. Vom vedea și ce conținut vor avea. Sunt curios dacă liderii europeni vor merge și la întâlnirea lui Zelenski cu Putin. Probabil că nu. Zelenski va fi singur cu Putin și cu foarte puține 'cărți în mână'. Va accepta sau nu capitularea în fața lui Putin? Dacă nu acceptă, se întoarce la Kiev și continuă singur războiul cu Rusia ('aliații au încercat să-l ajute dar el nu vrea să se lase ajutat'). Sau acceptă să cedeze teritorii și atunci va avea loc și trilaterala cu participarea președintelui Trump. În această situație, Zelenski va trebui să organizeze alegeri prezidențiale pe care le va pierde și va trebui să plece în exil. Ceea ce ar fi putut face de la început și evita un război care a pricinuit imense pierderi materiale și umane în Ucraina și bulversarea ordinii mondiale. La început, americanii și occidentalii au încurajat războiul pentru a slăbi Rusia dar apoi au realizat că au trezit, din nou 'ursul', deschizându-i apetitul pentru 'măreția de altădată'. Acum vor să-l oprească, oferindu-i o 'halcă' din Ucraina. Va fi de ajuns?”, a transmis fostul prim-ministru.

Analiză: Zona gri, România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia
Analiză: Zona gri, România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia
Președintele român e rezervat în privința unei reușite a trilateralei SUA-Ucraina-Rusia, fiindcă se îndoiește de sinceritatea Moscovei. Nicușor Dan crede mai degrabă că Rusia trebuie...
Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA. Kievul va cumpăra de la Washington arme de 100 de miliarde de dolari
Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA. Kievul va cumpăra de la Washington arme de 100 de miliarde de dolari
Pentru a obține garanții de securitate din partea SUA după un posibil acord de pace cu Federația Rusă, Ucraina va achiziționa arme americane de 100 de miliarde de dolari. Achiziția va fi...
#razboi Ucraina, #Adrian Nastase, #Rusia, #Ucraina, #negocieri pace Ucraina , #stiri Adrian Nastase
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa
ObservatorNews.ro
Cat costa si de unde poate fi cumparat sacoul purtat de Zelenski la intalnirea cu Trump de la Casa Alba

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vestea pe care o aștepta Traian Băsescu. Ce locuință ar urma să primească de la stat, deși a fost dovedit drept colaborator al Securității
  2. ”Ucraina a mai avut garanţii de securitate din partea Rusiei şi în 1994”. Adrian Năstase acuză liderii occidentali că ”au trezit ursul”
  3. AUR cere alegeri anticipate. "Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva. Noi credem că revenirea la cetăţean este unica soluţie"
  4. Rareș Bogdan, mesaj înspăimântător. Putin urmărește să preia controlul statelor din Europa de Est: "România și Republica Moldova sunt vitale pentru el”
  5. AUR vrea să dea jos Guvernul Bolojan. Vor depune o nouă moțiune de cenzură: "În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați" VIDEO
  6. Nicușor Dan și-a întrerupt vacanța prin țară pentru două videoconferințe urgente cu liderii europeni. De unde a intrat online
  7. Diana Șoșoacă, nouă ieșire delirantă pro-legionară și antisemită. Atac și la Trump: ”Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân”
  8. Perspectiva unui director Romsilva despre cum trebuie reorganizată administrația pădurilor
  9. Cine a împușcat democrația din România în 6 decembrie 2024?
  10. Ce s-ar întâmpla dacă ar candida Călin Georgescu la Primăria Capitalei. Bucureștenii și reziliența la discursul extremist