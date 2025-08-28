Statele Unite se vor limita la sprijin aerian și furnizarea de informații, în cadrul garanțiilor de securitate – Financial Times

Statele Unite sunt pregătite să sprijine Ucraina după încheierea războiului prin furnizarea de capabilități de informații, supraveghere și coordonare operațională, în cadrul unui posibil aranjament de securitate occidental, relatează Financial Times, citând oficiali europeni și ucraineni.

Președintele american Donald Trump ar fi transmis liderilor europeni, săptămâna trecută, că Washingtonul este dispus să participe la „coordonarea” garanțiilor de securitate pentru Ucraina după război, în contextul unui efort mai amplu de descurajare a unei eventuale noi agresiuni din partea Rusiei.

Oficiali americani de rang înalt au precizat ulterior că SUA sunt pregătite să ofere „mijloace strategice”, inclusiv acces la informații și supraveghere (ISR), capabilități de comandă și control, precum și resurse de apărare antiaeriană. Potrivit surselor citate, aceste contribuții ar susține orice prezență europeană pe teren.

Inițiativa este parte a unui efort comun condus de Marea Britanie și Franța, care vizează protejarea Ucrainei în perioada de după conflict. Cu toate acestea, oficiali europeni recunosc în mod privat că o asemenea desfășurare ar fi posibilă doar cu sprijinul logistic și strategic al Statelor Unite.

Washingtonul furnizează deja sisteme de rachete Patriot Ucrainei, iar sprijinul postbelic ar putea include aeronave americane, logistică și radare terestre, contribuind astfel la implementarea unei eventuale zone de interdicție aeriană deasupra teritoriului ucrainean.

Capacitățile americane de supraveghere prin satelit ar putea juca un rol esențial în monitorizarea unui acord de încetare a focului și în coordonarea forțelor occidentale care ar putea fi desfășurate în Ucraina. Proiectul, discutat în cadrul unor întâlniri recente între oficiali ai apărării și securității naționale din SUA și principalele state europene, ar depinde însă de disponibilitatea capitalelor europene de a trimite zeci de mii de militari în Ucraina.

Deși propunerea americană ar putea fi retrasă, ea reprezintă o schimbare semnificativă de poziție față de politica exprimată anterior de administrația Trump, care respingea ideea unui angajament direct în securitatea Ucrainei. Evoluția este privită cu optimism de către oficialii europeni, care solicită de luni de zile o implicare mai activă din partea Washingtonului.

Trump a declarat public că sprijină încheierea unui acord de pace, însă divergențele dintre Moscova și Kiev în privința controlului teritorial și a garanțiilor de securitate rămân majore. Președintele rus Vladimir Putin insistă ca Rusia să fie parte în orice mecanism de garanții – o condiție inacceptabilă pentru Ucraina.

Oficialii americani au subliniat că Statele Unite nu intenționează să desfășoare trupe pe teritoriul Ucrainei. Alți membri ai administrației Trump, inclusiv secretarul Apărării, Pete Hegseth, se arată rezervați față de implicarea SUA în garanțiile postbelice, de teamă ca aceasta să nu atragă America într-un conflict viitor.

Departamentul Apărării a calificat informațiile relatate de Financial Times drept preliminare și a refuzat să comenteze.

Un reprezentant al Casei Albe a menționat că președintele Trump și echipa sa de securitate națională continuă dialogul cu oficiali ruși și ucraineni în vederea organizării unei întâlniri bilaterale între Putin și Zelenski, cu scopul opririi conflictului.

Totuși, într-o declarație de luni, Trump a afirmat că „nu s-a discutat încă în detaliu” despre garanțiile de securitate. „Vom sprijini planurile de rezervă. Îi vom ajuta”, a spus el jurnaliștilor. Într-un interviu acordat Fox News, a reiterat că SUA sunt „pregătite să sprijine” forțele europene, în special prin mijloace aeriene.

Conform unui plan preliminar elaborat de capitalele occidentale, un eventual acord de pace ar putea include o zonă demilitarizată, supravegheată de forțe neutre de menținere a păcii dintr-o țară terță, agreată de ambele părți. În spatele acestei zone ar urma să fie stabilită o linie de apărare mai robustă, protejată de trupe ucrainene echipate și instruite de NATO.

Forță europeană de descurajare

O forță europeană de descurajare, susținută din spate de resurse americane, ar putea fi desfășurată mai în interiorul teritoriului ucrainean, ca o a treia linie de apărare.

Chiar și în contextul unei eventuale implicări americane, în mai multe state europene persistă rezerve politice și preocupări publice legate de desfășurarea de trupe în Ucraina.

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Yermak, a confirmat informațiile publicate de Financial Times, subliniind că fiecare stat din coaliție își va aduce contribuția în mod diferit, formând împreună un ansamblu de sprijin militar, politic și economic.

Potrivit ambasadorului Ucrainei la ONU, Serhii Kislytsia, o primă variantă a documentului privind garanțiile de securitate ar putea fi gata la începutul săptămânii viitoare. El a precizat că discuțiile actuale se concentrează pe trimiterea a patru până la cinci brigăzi europene pe teren, alături de resurse strategice americane.

„Este o schimbare substanțială față de situația din primăvară”, a spus el. „Recentele discuții de la Casa Albă au fost decisive pentru clarificarea pașilor necesari privind garanțiile de securitate și susținerea Ucrainei prin mecanisme financiare europene.”

El a adăugat că SUA pot furniza cadrul de bază pentru ca întreaga arhitectură de securitate și descurajare să funcționeze eficient.

Până acum, inițiativa de pace propusă de președintele Trump a înregistrat progrese limitate. Kremlinul a respins propunerea de organizare a unei întâlniri directe între Putin și Zelenski, în timp ce Moscova continuă să formuleze cereri considerate inacceptabile de către partea ucraineană, inclusiv revendicări teritoriale extinse.

