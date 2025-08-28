Participanții la reuniunea din 18 august, de la Casa Albă FOTO X/White House

La peste doi ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, ideea unor „garanții de securitate” pentru Kiev revine recurent în discursul liderilor europeni și americani. Dar ce înseamnă, în fapt, aceste garanții? Cine le oferă, cum sunt puse în aplicare și, mai ales, sunt ele mai mult decât o formulă diplomatică fără acoperire?

O privire spre trecut oferă un reper. În 1999, NATO a intervenit militar în fosta Iugoslavie pentru a opri epurările etnice din Kosovo. 78 de zile de bombardamente au dus la retragerea trupelor sârbe și la instalarea unei forțe de menținere a păcii. Numărul forțelor desfășurate acolo a fost de 50.000, chiar dacă Kosovo este un teritoriu mic, puțin mai mic decât statul american Connecticut sau aproximativ o treime din suprafața Belgiei. Astăzi, 26 de ani mai târziu, există încă aproximativ 4.500 de soldați de menținere a păcii staționați acolo.

Prin comparație, Ucraina are un teritoriu de 55 de ori mai mare. Ideea că o țară aflată în război deschis cu Federația Rusă ar putea fi „reasigurată” printr-un aranjament politic vag, fără prezență militară consistentă, pare nu doar nerealistă, ci periculoasă, scrie Foreign Policy.

Garanții pe hârtie

Ucraina a mai primit „garanții” în trecut. Memorandumul de la Budapesta, semnat în 1994 de SUA, Marea Britanie și Rusia, prevedea respectarea suveranității și integrității teritoriale ucrainene în schimbul renunțării la arsenalul nuclear sovietic aflat pe teritoriul său. Acel document nu a fost respectat. Nici de Moscova, nici de ceilalți semnatari.

Din acest motiv, ideea că o nouă foaie de hârtie va opri ambițiile Kremlinului pare iluzorie. Iar în absența unei prezențe militare semnificative, orice „garanție” devine un exercițiu retoric.

Liderii europeni vorbesc despre o așa-numită „forță de reasigurare” – un termen care, prin ambiguitatea sa, pare extras mai degrabă din limbajul managerial decât din cel militar. Nu este clar dacă vorbim despre o forță de descurajare sau despre o formă colectivă de psihoterapie geopolitică.

Europa ezită, America se retrage, iar Ucraina așteaptă

Franța și Marea Britanie – cele mai vocale susținătoare ale unei eventuale misiuni europene – nu au oferit până acum angajamente ferme. Parisul a exclus în mod repetat trimiterea de trupe, în timp ce Londra, afectată de criza economică și de slăbirea capacităților militare, și-a redus estimările inițiale.

Germania ezită să-și asume o poziție clară. Cancelarul Friedrich Merz a declarat recent că „este prea devreme pentru un răspuns definitiv.” Motivele sunt multiple: presiunea opiniei publice, teama escaladării și realitățile interne. Bundeswehr-ul, armata germană, era considerată în 2022 „aproape falimentară” chiar de șeful său.

Italia, Spania, Olanda – toate au respins până acum ideea unei implicări directe. Polonia, un actor regional important, a transmis clar că nu va trimite trupe, motivând că deja contribuie la apărarea flancului estic al NATO. Cehia, Ungaria și Slovacia au oferit răspunsuri fie negative, fie neangajante.

Singurele țări care s-au declarat deschise – Belgia, Lituania și Estonia – nu dispun, însă, de forțele necesare pentru a echilibra balanța militară într-un conflict de asemenea proporții. Cu o populație combinată de doar 16 milioane, sprijinul lor este simbolic.

O umbrelă care nu acoperă nimic

În acest peisaj fragmentat, Statele Unite par să-și redefinească rolul. Președintele Donald Trump, revenit în centrul negocierilor, a dat semnale ambigue. Într-un interviu recent, a sugerat că Ucraina „nu ar fi trebuit să provoace o națiune de 10 ori mai mare.” Afirmația ignoră complet faptul că Ucraina a fost invadată, nu este agresorul.

Trimisul său special, Steve Witkoff, a avansat ideea unor „garanții similare cu Articolul 5” din Tratatul NATO – o formulare alunecoasă, lipsită de conținut juridic. Dacă aceste garanții nu implică angajamentul concret al SUA, atunci valoarea lor este pur decorativă.

În plus, Moscova a transmis clar că nu va accepta trupe occidentale în Ucraina. Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a reiterat pe 24 august că doar membrii Consiliului de Securitate ONU pot oferi „garanții de securitate” – adică inclusiv Rusia, cu drept de veto. O poziție cinic-autocratică, dar fidelă propriei logici expansioniste.

O realitate care nu se negociază

În fața acestei avalanșe de echivocuri, președintele Volodimir Zelenski a rezumat perfect absurditatea situației: „Când Rusia cere garanții de securitate, mă întreb sincer – cine le amenință? Ei ne-au atacat pe noi.”

Întrebarea lui Zelenski rămâne valabilă și pentru partenerii occidentali: pot fi oferite garanții reale unei țări invadate, fără angajamente clare, fără trupe, fără asumare strategică?

Ceea ce ar însemna o garanție reală

Adevărata garanție pentru Ucraina nu este o promisiune scrisă într-un comunicat de presă, ci capacitatea sa de a câștiga războiul. Iar acest lucru implică trei direcții clare:

-Sprijin militar concret, prin livrări accelerate de armament, transfer de tehnologie și formare de personal.

-Sprijin financiar susținut, care să permită statului ucrainean să funcționeze în condiții de război și reconstrucție simultană.

-Presiune internațională reală asupra Rusiei, prin sancțiuni extinse, interzicerea achiziției de petrol și, mai ales, confiscarea activelor înghețate – cele 300 de miliarde de dolari din băncile europene ar putea fi un semnal cu adevărat tangibil pentru Kremlin.

Un „angajament de securitate” care nu descurajează agresorul este doar o formă de consolare diplomatică. Iar Ucraina nu are nevoie de alinare, ci de arme, resurse și alianțe funcționale. Numai în acest fel, garanțiile devin reale – nu doar pentru Kiev, ci și pentru securitatea europeană în ansamblu.

