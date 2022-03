Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov, opozant declarat al regimului dictatorial impus de Vladimir Putin în Rusia, critică lipsa de vigoare a SUA în privința războiului din Ucraina.

Criticând decizia SUA de a nu trimite forțe aeriene pentru a ajuta Ucraina să se apere, în timp ce civilii sunt uciși, Kasparov consideră că scopul Administrației Biden este să convingă Ucraina să se predea.

Call this a conspiracy, but what explanation is there for not doing everything possible to defend Ukraine? NATO nations, including the US, are already sending weapons. Jets no, because no one wants responsibility for protecting a besieged people from mass murder? 5/8 — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 10, 2022

”Mă tem că SUA vor o ieșire salvatoare pentru Putin, să facă presiuni asupra Ucrainei să se predea, cele mai grave sancțiuni vor fi ridicate, iar Crimeea și estul Ucrainei vor rămâne ocupate. Îi promit lui Zelenski că vor plăti pentru reconstrucție și își vor cere scuze pentru masacru”, a scris pe Twitter fostul campion mondial la șah, aflat în exil la New York din cauza abuzurilor la care a fost supus de regimul Putin.

Într-o altă postare, Kasparov vorbește despre măsurile insuficiente luate împotriva lui Putin.

As I said after the first day, deterrence is over. Strong sanctions and limited weapons to Ukraine would have stopped Putin 8 years ago, perhaps even 4 months ago. Now it's all-out war, civilians being bombed & shelled, and the US is still acting like it's 2014. 7/8 — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 10, 2022

”După cum am spus după prima zi, descurajarea s-a terminat. Sancțiunile puternice și armele limitate pentru Ucraina l-ar fi oprit pe Putin în urmă cu 8 ani, poate chiar acum 4 luni. Acum este război total, civilii sunt bombardați și bombardați, iar SUA încă se comportă ca și cum ar fi 2014”, a mai scris acesta.

Potrivit lui Kasparov, deciziile luate de SUA nu arată decât că scopul este a de face înțelegeri cu Putin, pe care îl numește ”un criminal în masă”.

Feel free to call me a paranoid Russian, but US statements combined with what I'm hearing leave an unpleasant picture of American priorities regarding Putin and the future of Ukraine. It seems they are still trying to make deals with a mass murderer. 2/8 — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 10, 2022

”Simțiți-vă liber să mă numiți un rus paranoic, dar declarațiile SUA combinate cu ceea ce aud lasă o imagine neplăcută a priorităților americane cu privire la Putin și viitorul Ucrainei. Se pare că încă încearcă să facă înțelegeri cu un criminal în masă”, a mai scris Garry Kasparov.