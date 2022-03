Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov (58 de ani), un opozant de cursă lungă al lui Vladimir Putin, a acordat un interviu marți, 1 martie, unei publicații din New York, vorbind despre stadiul actual al războiului început de Putin în Ucraina.

Kasparov crede că există o șansă fără precedent în istoria recentă de înlăturare a lui Putin de la conducerea Rusiei. Fostul mare campion spune că trebuie făcut posibilul de a întrerupe fluxul de bani care susține mașina de propagandă a Rusiei și salariile forțelor de ordine care îl protejează pe președintele rus.

Kasparov este de părere că soarta lui Putin stă acum în mâinile categoriilor privilegiate protejate de Putin.

"Până acum, judecătorii ruși, comandanții, silovikii (n.r. - angajații instituțiilor de forță), oligarhii etc. nu au fost niciodată în situația de a alege între viața pe care și-o doreau și Putin. Majoritatea rușilor nu au simțit niciodată că au de ales. Fă-i să aleagă și nu îl vor alege pe Putin", a mai scris Kasparov pe Twitter.

"Atâta vreme cât Putin rămâne la putere nu va fi pace. Am ajuns la un punct în istorie unic în care, grație rezistenței eroice a ucrainenilor, să avem o șansă de a-l termina pe Putin odată pentru totdeauna", a spus Kasparov în intervenție.

"Trebuie să ne asigurăm că Putin nu mai deține controlul celui mai mare cufăr de război din istorie”

Kasparov speră că decalajul dintre Putin și oligarhi va crește, prezicând că suntem aproape de a vedea mulți punându-și la îndoială loialitatea față de președintele rus.

"Totul a eșuat... În mod clar, pierde războiul convențional și de aceea schimbă strategia acum", mai spune Kasparov. Vladimir Putin se aștepta ca trupele ruse să răstoarne puterea în Ucraina în maximum două sau trei zile și să instaleze un guvern marionetă la Kiev", mai spune Kasparov.

