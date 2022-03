Garry Kasparov a scris o nouă scrisoare puternică în seara zilei de joi, 3 martie, cerând în mod insistent ca lumea democratică să intervină în forță pentru a stopa masacrul din Ucraina.

Fostul campion mondial la șah, care trăiește acum în exil la New York din cauza abuzurilor la care a fost supus de regimul Putin, avertizează că dictatorul rus nu se va opri niciodată din expansiunea brutală asupra lumii libere.

Kasparov a publicat o nouă analiză privind situația la zi pe Twitter:

We are witnessing, literally watching live, Putin commit genocide on an industrial scale in Ukraine while the most powerful military alliance in history stands aside. It's impossible not to be emotional, but let us also be rational and focus our rage on the facts. 1/13