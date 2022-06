Garry Kasparov a criticat declarațiile recente ale președintelui francez Emmanuel Macron, care insistă ca Putin să nu fie umilit în Ucraina și ca restul lumii occidentale să continue dialogul cu Kremlinul.

"Presa rusă spune că Macron a petrecut 100 de ore la telefon cu Putin. Minte tot timpul, dar aș vrea să aud o dezmințire de la Elysée în acest caz”, a scris Kasparov pe Twitter.

Russian media are saying Macron spent 100 hours on the phone with Putin. They lie all the time, but I'd like to hear a denial from Elysée on this one. If true, Macron will get special places in both the history books and the Guinness Book.