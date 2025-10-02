Găselnița unor specialiști: Cum poate Europa să-l lovească pe Putin fără să declanșeze Al Treilea Război Mondial?

Războiul Moscovei din Ucraina de peste 3 ani și 7 luni a căpătat și accente de escaladare în Europa, după incursiunile avioanelor și dronelor rusești în spațiul aerian al mai multor țări. Acum, mai mulți specialiști au anunțat o găselniță prin care Europa poate să-l lovească pe Vladimir Putin, fără să declanșeze Al Treilea Război Mondial. Propunerea unui grup de politicieni și militari occidentali este de a instala un scut antiaerian deasupra vestului Ucrainei, pentru a doborî rachetele și dronele care vin din Rusia.

Întrucât campania aeriană a Rusiei este condusă de drone și rachete cu rază lungă de acțiune lansate din interiorul spațiului aerian rusesc, o astfel de operațiune nu ar risca să ucidă militarii Moscovei, potrivit The Telegraph.

În ultima vreme au apărut pe neașteptate drone suspecte deasupra Danemarcei, Poloniei și României. Dar și avioane deasupra Estoniei. Atacuri cibernetice suspecte împotriva aeroportului Heathrow și a altor aeroporturi europene. În ultimele trei săptămâni, Rusia a lansat o serie de teste dramatice și îndrăznețe ale voinței NATO de a se apăra.

Alianța nu a trecut tocmai cu brio testul. Numărul de drone rusești doborâte de aliați deasupra Poloniei a fost o fracțiune din rata de succes atinsă de forțele aeriene ucrainene. Dar incidentele în sine sunt mai puțin semnificative decât momentul în care au fost plasate.

Aceste misiuni au fost teste. Au fost concepute pentru a confirma ipoteza că NATO - în special, cel mai important membru al său, Statele Unite - nu are voința de a răspunde cu forță la încălcările spațiului său aerian. De ce acum? Marea întrebare este de ce să testăm această ipoteză acum? Răspunsul este că Vladimir Putin și aliații săi consideră că America este profund distrasă. Donald Trump și cei din jurul său au renunțat deja la vechea doctrină a lui Reagan, a dominației globale americane.

În schimb, administrația actuală este împărțită între „priorități”, care spun că America trebuie să-și concentreze resursele limitate pe limitarea influenței Chinei în Pacific, și „restrângeri”, care sunt potrivnice implicărilor americane în străinătate, oriunde.

Și toate acestea vin în contextul în care o nouă strategie de apărare a Pentagonului, care urmează să fie publicată în următoarele săptămâni, dar care a fost urmărită pe scară largă de scurgeri de informații în presă, reorientează armata americană pe apărarea patriei și a emisferei occidentale.

Scopul strategic al Rusiei în Europa nu este un secret. Aceasta dorește să construiască ceea ce numește o „nouă arhitectură europeană de securitate” prin, în esență, rescrierea acordului post-Război Rece pentru a restabili dominația Moscovei asupra a cel puțin unei părți a continentului. Aceasta înseamnă distrugerea Ucrainei ca stat suveran. Dar înseamnă și desființarea NATO, iar această situație s-ar putea să nu aibă niciodată o șansă mai bună decât în actuala președinție a lui Trump.

Europa trebuie să acționeze contra Rusiei

Trimiterea de avioane rapide în spațiul aerian estonian și intruziunile succesive ale dronelor deasupra Poloniei, României și Danemarcei sunt misiuni rusești concepute pentru a determina cum se vor comporta națiunile europene în practică atunci când se confruntă cu un război. Dacă se ajunge la doborârea unui avion de vânătoare rusesc, să zicem, se vor opune unul altuia sau se vor întoarce unul împotriva celuilalt?

În primul rând, națiunile europene, inclusiv Marea Britanie, trebuie să accepte că trebuie să acționeze cu un ajutor american minim. Desigur, Statele Unite nu pot fi niciodată complet excluse. Recent, Trump și JD Vance, adjunctul său, și-au schimbat dramatic retorica despre războiul din Ucraina. Dar retorica este un lucru. Ceea ce este clar este că superputerea mondială este preocupată și va continua să fie așa pentru o perioadă de timp.

În al doilea rând, trebuie să acceptăm că influența noastră asupra viitorului continentului este direct proporțională cu disponibilitatea noastră de a folosi forța - și de a ne asuma riscuri - pentru a-l apăra.

O opțiune propusă de un grup de politicieni și militari occidentali de rang înalt este de a instala un scut antiaerian deasupra vestului Ucrainei pentru a doborî rachetele și dronele rusești, cu opțiunea, în cele din urmă, de a extinde acel scut - o zonă de interdicție aeriană eficientă - chiar și deasupra Kievului.

La urma urmei, avioanele de vânătoare RAF ale Marii Britanii au interceptat drone și rachete iraniene îndreptate spre Israel. Întrucât campania aeriană a Rusiei este condusă de drone și rachete cu rază lungă de acțiune lansate din interiorul spațiului aerian rusesc, o astfel de operațiune nu ar risca să ucidă militari ai Moscovei.

Cu toate acestea, ar demonstra că Europa este suficient de hotărâtă să riposteze incursiunilor aeriene și să își asume un anumit grad de risc pentru a face acest lucru. De asemenea, ar face o diferență semnificativă pentru efortul de război al Ucrainei. Cel mai important, i-ar semnala lui Putin că, dacă Rusia creează dileme pentru Occident, Europa poate – și va face – același lucru pentru Rusia.

Liderii europeni reuniți la Copenhaga săptămâna aceasta vor discuta, fără îndoială, acest lucru, împreună cu alte idei. Dar important este că, indiferent de postura pe care o vor adopta, aceasta trimite un semnal clar Moscovei. După cum a avertizat Volodimir Zelenski sâmbătă: „Putin nu va aștepta sfârșitul războiului din Ucraina. Va deschide alte fronturi. Nimeni nu știe care. Dar nu există nicio îndoială că își dorește acest lucru.”

