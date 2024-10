Armata ucraineană a găsit „găuri” în apărarea antiaeriană rusă. Cum le exploatează

Forțele de apărare ale Ucrainei au descoperit slăbiciuni în sistemul rus de apărare antiaeriană, ceea ce le permite să efectueze cu succes atacuri cu ajutorul dronelor, a declarat analistul militar Ivan Stupak la postul TV „KYIV24”.

Stupak a subliniat că este incorect să se pretindă că sunt probleme serioase cu apărarea antiaeriană a Rusiei. „Există anumite crize în anumite zone, dar a spune că apărarea antiaeriană în Rusia nu există sau că este complet ineficientă este incorect”, a subliniat analistul.

Potrivit lui Stupak, sistemele rusești de apărare antiaeriană sunt eficiente împotriva țintelor mari, cum ar fi avioanele sau elicopterele, dar au capacități limitate împotriva dronelor mai mici. În special, dronele ar putea fi doborâte doar de arme de calibru mic sau complexe de tip „Armor-M”.

Analistul a subliniat că Forțele Aeriene Ucrainene exploatează cu succes vulnerabilitățile sistemului rus de apărare antiaeriană. „Găsim lacune în sistemul de apărare al Federației Ruse, zburăm în jurul unor grupuri de apărare antiaeriană ale inamicului, evităm mijloacele de război radio-electronic și distrugem ținte importante”, a explicat Stupak. El a mai menționat că, în ciuda comentariilor sceptice din partea rușilor cu privire la „primitivitatea” dronelor ucrainene, simplitatea lor este un avantaj în condițiile moderne.

Sistemul „Panțir-S1” nu a putut proteja depozitul de petrol din Feodosia

În noaptea de 7 octombrie, forțele ucrainene au lovit un depozit de petrol în portul Feodosia, din Crimeea ocupată. Potrivit imaginilor din satelit publicate de Radio Liberty, sistemul antiaerian Panțir-S1 este amplasat pe teritoriul depozitului de petrol din toamna lui 2022.

Se observă că acest sistem nu a putut respinge atacul forțelor ucrainene. Unele informații spun că ar fi fost lovit de rachete americane ATACMS.

„Se vede instalat pe platforma Panțîr atât în ​​videoclipul publicat de canalul ucrainean Telegram ATESH, cât și în imaginile din satelit”, notează publicația.

Jurnaliștii au adăugat că sisteme „Panțîr” a fost instalat anterior unde se afla depozitul de petrol din Tuapse și lângă alte infrastructuri critice rusești. De asemenea, au fost plasate nu departe de reședința lui Vladimir Putin din Novo-Ogariov, în suburbiile Moscovei.

Autorităţile ruse au ordonat marţi evacuarea a peste o mie de civili în a doua zi de la izbucnirea unui incendiu de proporţii la un important terminal petrolier în Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Moscova, incendiu cauzat, potrivit Kievului, de o lovitură a forţelor ucrainene, informează AFP.

"Pentru a garanta securitatea persoanelor care locuiesc în apropierea terminalului (...), a fost efectuată evacuarea temporară a 1.047 de persoane spre centre de găzduire", a anunţat, pe contul său de Telegram, Igor Tkacenko, primarul oraşului Feodosia unde se află acest terminal petrolier.

Potrivit echipelor de intervenţie ruse, citate de agenţia RIA Novosti, incendiul nu a fost deocamdată stins şi el continuă să se extindă, trei rezervoare de produse petroliere fiind în flăcări.

Video after the strike on the oil depot in Feodosia. The fire is still burning. pic.twitter.com/IyZMLs4zKd