Este lumea în pragul unui război mondial? Expert: „Vizita lui Putin în Alaska reprezintă un semnal clar”

În contextul în care mai mulți analiști prezic un conflict major la scară mondială în următorii ani, Adriean Pârlog este general maior (r) și fost adjunct al Direcției Informații Militare din România și Atașat al Apărării, Militar, Aero și Naval în Regatul Norvegiei, vine cu o viziune mai optimistă privind situația geopolitică a lumii. Generalul consideră că ne aflăm departe de riscul unui mare război, pe fondul încercărilor SUA și Rusiei de a-și repara relațiile bilaterale.

„Putem spune că acum riscurile sunt minore, eu nu văd pericolul unui război mare. A existat poate un pericol și mai mare, au fost momente când s-a vorbit de riscul unei escaladări în Ucraina. Dar acum datele problemei sunt diferite. În condițiile post-Alaska 15 august, Washington 18 august, dar și în condițiile unei relații relativ amicale între Washington pe de o parte și Moscova pe de altă parte, dar și Beijing pe de altă parte, este foarte puțin probabil ca lumea să alunece și să ajungă în pragul unui posibil război mondial. Relațiile dintre cele trei mari puteri, foarte reci până acum, par să se dezmorțească, iar vizita lui Putin în Alaska reprezintă un semnal clar. Dacă am merge în direcția unui nou război mondial, eu nu cred că am mai fi asistat la o diferență de protocol pe care Trump a acordat-o întâlnirii cu Putin și întâlnirii cu cei opt înalți reprezentanți europeni. Deci lucrurile sunt orientate către o stare finală în care să se diminueze, dacă nu să anuleze pierderile de vieți omenești”, spune generalul, pentru Adevărul.

Ads

Generalul susține că Ucraina va fi cea care va pierde, pe fondul apropierii dintre SUA și Rusia.

„Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, în principiu, vor să ajungă la o astfel de stare. Statele Unite vor cu siguranță, asta este clar. Deci văd perspectiva unui conflict mondial mult mai îndepărtată decât perspectiva ajungerii la un compromis local, fie compromisul ăsta și cu dezavantajarea unuia dintre actori. Este tot mai evident că, din păcate, Ucraina va fi dezavantajată. Chiar dacă încă nu suntem acolo, direcția este evidentă. E suficient să vă aduceți aminte că domnul președinte Volodimir Zelenski spunea nu cu mult timp în urmă că este imposibil să negocieze vreodată cu Vladimir Putin, dar acum vrea să o facă pentru că a realizat că nu are de ales”, mai spune generalul Pârlog.

Ads

Adriean Pârlog nu vede nici riscul ca România, care trebuie să-și ia toate măsurile pentru a-și asigura securitatea și să colaboreze cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană, să fie abandonată de SUA și lăsată la cheremul Rusiei.

„Dosarul Ucraina a fost discutat într-un context un pic mai larg, care cel mai probabil includea și Arctica, dar și alte subiecte ce țin de relansarea relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă. Și s-a discutat și despre relația dintre China și Rusia, dar și despre implicarea Rusiei în ceea ce privește conflictul dintre Iran și Israel. Foarte de curând, pe 22 august, președintele Donald Trump a spus că nu ar avea nimic împotriva implicării lui Vladimir Putin ca negociator al situației tensionate, al detensionării relației Iran-Israel. E clar că acolo s-au discutat mult mai multe probleme, multe dintre ele extrem de complicate”, punctează generalul.

Ads

Discuțiile s-au axat, consideră generalul Adriean Pârlog, pe problemele ce țin de Arctica, acolo unde Statele Unite ale Americii și Federația Rusă au interese enorme.

„Arctica, în esență, este o problemă de natură bilaterală între Statele Unite ale Americii și Rusia. Acolo cele două țări se află față în față. Și să fim atenți și la simbolistica reprezentată de locul ales pentru întâlnirea Trump – Putin, care este un teritoriu vândut la 1867 de țar Statelor Unite ale Americii. Ajunge să ne gândim la conotațiile salutului de întâmpinare - «bine te-am găsit, vecine», fără să reprezinte niciun element de replică diplomatică venită dinspre președintele Trump. Și să ne gândim la modul în care o activitate care, din punct de vedere diplomatic, eu sunt convins că a luat foarte multe săptămâni ca pregătire, a fost pur și simplu scurtcircuitată de o decizie pe moment a președintelui Statelor Unite ale Americii care l-a convins pe Putin să renunțe la mașina Kremlinului și să urce cu el în mașina președintelui Americii. Mai mult decât atât, președintele american i-a indicat lui Putin și unde să se plaseze în mașină. Eu sunt convins că acela a fost un moment care a necesitat decizii pe moment extrem de importante, ca simbolistică”, susține generalul.

Ads

La final, el a decriptat simbolul din spatele acestui gest și al altora făcute de cei doi șefi de stat.

„Simbolistica ar fi că el, președintele Vladimir Putin, este capabil să facă compromisuri pentru Statele Unite ale Americii, dar nu este capabil să facă compromisuri în alte situații. Pentru mine așa se traduce. Pentru cei care înclină să creadă că ne aflăm în pragul unui război, este greu de presupus că lucrurile acestea au fost făcute într-o stare tensionată a relației de tip dialog”, punctează generalul Adriean Pârlog.

Ads