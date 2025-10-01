Generalul american Petraeus dezvăluie cum va fi oprit Putin: Ucraina câștigă războiul cu ajutorul unei invenții speciale

Generalul american cu patru stele David Petraeus, fost director al CIA și unul dintre cei mai decorați ofițeri de rang înalt din SUA, care a condus trupele americane în Irak și Afganistan, dezvăluie cum va fi oprit Putin. Dronele subacvatice explozive – o invenție specială a trupelor Kievului – pot ajuta la câștigarea războiului pentru Ucraina și la oprirea lui Vladimir Putin în loc.

„Acesta este momentul în care Ucraina îi poate opri pe ruși pe câmpurile de luptă dacă sunt capabile să fabrice și mai multe sisteme fără pilot (drone)”, a declarat generalul Petraeus pentru The Telegraph din New York.

El a spus că înarmarea Ucrainei cu drone puternice face parte dintr-un plan în trei puncte care i-ar putea aduce victoria. Ucraina a dezvăluit recent noua sa dronă Toloka TLK-1000, despre care susține că poate distruge ținte aflate la 1.200 de mile (1.930 km) distanță, putând aduce Podul Kerci în raza de acțiune. Kievul a atacat anterior calea care leagă Crimeea de Rusia cu drone maritime.

Generalul Petraeus, fostul director al CIA, a declarat că dezvoltarea continuă a dronelor maritime mortale și a rachetelor de croazieră – precum Flamingo – care pot lovi adânc în interiorul Rusiei a fost esențială pentru obținerea unei victorii ucrainene. Dar Kievul avea nevoie de asistență militară continuă din partea Occidentului pentru a face acest lucru, a spus el.

„Am condus un sistem maritim fără pilot zilele trecute într-o locație nedivulgată din Ucraina și a atins 100 km pe oră, este uimitor. Alături de dronele aeriene, Ucraina are acum racheta de croazieră Flamingo cu lansare la sol, care parcurge 3.000 km.” Generalul Petraeus a spus că banii trimiși din Occident la Kiev pentru a-și construi armata de drone ar putea ajuta Ucraina să câștige războiul.

El a spus că este vital ca cele 200 de miliarde de lire sterline din activele rusești înghețate, achiziționate de Uniunea Europeană, să fie investite în Ucraina pentru a dezvolta mai multe drone și a câștiga pe câmpul de luptă. A doua și a treia sa prioritate pentru a câștiga războiul sunt garanțiile de securitate și înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei de către UE și Donald Trump.

Generalul Petraeus a insistat că toate cele trei puncte trebuie implementate împreună pentru a-l forța pe Putin să clacheze. „Dacă aceste trei seturi de acțiuni sunt întreprinse simultan, cred că am putea ajunge în sfârșit la o situație în care Rusia ar fi pur și simplu forțată să oprească luptele pentru că nu poate obține câștiguri suplimentare pe câmpul de luptă”, a spus el în marja Summitului Anual Concordia din 2025.

Avertismentul său vine după câteva săptămâni de provocări rusești împotriva NATO, cu dronele sale sondând apărarea aeriană poloneză și românească și avioanele sale intrând în spațiul aerian estonian, în timp ce țara lovește Ucraina cu cele mai mari baraje de bombardamente din războiul de până acum.

Dronele Ucrainei au revoluționat războiul modern

Pe câmpul de luptă, dronele de atac au transformat războiul și sunt în mare măsură responsabile pentru faptul că Kievul a ținut adversarul său mult mai mare într-un impas aproape total, provocând majoritatea pierderilor rusești. Ucraina a atacat, de asemenea, mai adânc în Rusia, provocând ravagii asupra instalațiilor sale de producție de petrol și gaze, făcând prețurile să crească vertiginos, reducând exporturile și slăbind capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

În ultimele cinci săptămâni, penuria de combustibil s-a extins din extremul est al Rusiei până la Moscova, ca urmare a uneia dintre cele mai reușite campanii ale Ucrainei din acest război - atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune care au vizat rafinăriile de petrol.

Atacurile au redus rafinarea petrolului rusesc cu aproape o cincime în anumite zile și au redus exporturile din porturi cheie, apropiind Moscova de reducerea producției de petrol. Kievul este, de asemenea, lider mondial în ceea ce privește tehnologia dronelor navale, care i-a permis, fără o marină proprie, să obțină avantajul în bătălia pentru Marea Neagră, făcând flota rusă să se retragă din Crimeea și punând capăt blocadei navale a porturilor ucrainene.

Vehiculele sale de suprafață fără pilot, care avansează rapid, au distrus nave de război și au lansat rachete care au doborât avioane de vânătoare și elicoptere rusești. Săptămâna trecută, dronele navale au ajutat la atacarea flotei rusești de la Marea Neagră în noua sa bază din portul rusesc Novorossiisk.

Generalul Petraeus a declarat că deblocarea a 200 de miliarde de lire sterline din fondurile rusești deținute în Europa ar permite Ucrainei să-și extindă acum uriașa industrie internă de drone, pentru care nu are resursele financiare necesare pentru a-și extinde producția în continuare.

”Occidentul trebuie să își transforme forțele armate într-o serie de sisteme fără pilot în fiecare domeniu de război – fie că este vorba de submarine ucigașe subacvatice, drone și rachete de croazieră, a adăugat el. „Ucrainenii au făcut acest lucru spectaculos de bine”, a spus generalul Petraeus.

