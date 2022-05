Federaţia Rusă are în vedere posibilitatea capitulării în războiul împotriva Ucrainei susține generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al forțelor americane în Europa, pe Twitter. Generalul a tras o astfel de concluzie din declarațiile reprezentanților Federației Ruse care spuneau, din contră, că nu va exista nicio predare.

Hodges a răspuns la postarea jurnalistului Ilia Ponomarenko potrivit căreia Rusia neagă în mod activ posibilitatea capitulării în Ucraina.

„Înseamnă că recunosc de fapt că aceasta este o posibilitate reală”, a scris Hodges.

Cu o zi înainte, ambasadorul Rusiei în Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov, a declarat că Federația Rusă nu intenționează să capituleze în războiul împotriva Ucrainei și urmează să „îndeplinească toate sarcinile”.

