Un general american, uluit de ce a văzut în regiunea rusă Kursk: Chinul lui Putin dezvăluit VIDEO

Ziua de 6 august 2024 a constituit cel mai negru coșmar al lui Putin din tot războiul de peste 900 de zile cu Ucraina. Acum, la o conferință de presă desfășurată la Pentagon, generalul american Pat Ryder a rămas uluit de ceea ce a văzut în regiunea rusă Kursk, după incursiunea trupelor Kievului. ”Rusia s-a chinuit cu adevărat să răspundă invaziei și continuăm să vedem unele avansuri ale Ucrainei”.

Rusia mută un număr mic de forțe în regiunea sa Kursk, unde Ucraina desfășoară o ofensivă din 6 august, iar chinul lui Putin se prelungește, arătând că răspunde foarte lent la mutarea lui Zelenski din Rusia, potrivit Anadolu.

„Aș spune, în general, totuși, că Rusia s-a chinuit cu adevărat să răspundă și continuăm să vedem unele progrese ucrainene în acest sens”, a spus purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul american Pat Ryder.

„Am văzut indicii că Rusia a mutat un număr mic de forțe în regiunea Kursk pentru a răspunde” incursiunii Ucrainei. ”Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina pe termen lung”, a reiterat el.

„Nu ar trebui să existe nicio îndoială că Statele Unite susțin Ucraina și lupta ei pentru libertate și pentru a-și păstra suveranitatea și pentru a descuraja viitoarea agresiune rusă, și pe asta continuăm să rămânem concentrați.”

Luni, secretarul american al apărării, Lloyd Austin, și ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov, au discutat despre dinamica câmpului de luptă, operațiunile în desfășurare ale Ucrainei și eforturile de reconstituire și antrenament ucrainene.

De asemenea, șefii apărării au discutat despre următoarea reuniune a Grupului de contact al apărării din Ucraina pentru a continua să sprijine „cerințele militare urgente” ale Ucrainei.

Trupele ruse și ucrainene încă luptă în regiunea Kursk, Moscova susținând că incursiunea Ucrainei a fost orchestrată și susținută de Occident. De atunci, Ucraina susține că a capturat 92 de așezări, în special orașul Sudzha, aproximativ 1.250 de kilometri pătrați.

Mii de soldați ruși sunt blocați pe malul de sud a râului Seim, în regiunea Kursk din Rusia, deoarece Ucraina a aruncat în aer cele trei poduri care o traversau. „Sunt aproximativ 3.000 de soldați ruși acolo”, a spus o sursă ucraineană, vorbind sub rezerva anonimatului pentru a discuta detaliile operaționale. Rușii au puțin spațiu de manevră, deoarece râul Seim se învârte în jurul acelei părți a regiunii Kursk până la granița cu Ucraina, iar trupele Kievului împing spre vest spre Glushkovo”, conform The War Zone.

„Granița de stat dintre Rusia și Ucraina din sudul și vestul zonei este pregătită pentru apărare”, a explicat Julian Röpke, expertul Bild din Germania, în analiza datelor deschise. „Dar rușilor le va fi dificil să se apere dacă forțele armate ucrainene atacă din est.

Pentru a gestiona mai bine invazia, Rusia creează noi grupuri de luptă. „Ministerul rus al Apărării a anunțat crearea a trei noi grupuri de trupe – „Belgorod”, „Bryansk” și „Kursk”, a informat marți postul de știri independent, finanțat de SUA, Radio Liberty. „Noile grupuri au fost create după ofensiva de succes a armatei ucrainene în regiunea rusă Kursk. Raiduri la frontieră au avut loc atât în regiunea Bryansk, cât și în Belgorod.”

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat trupelor sale să recupereze Kursk până la 1 octombrie 2024, fără a se retrage din zonele cheie din Donbas, a informat postul de știri RBC-Ucraina.

Kursk, day 15

As expected, Ukrainians targeted the pontoons across the Seym river with FPV drones

It was an obvious area of interest for the birds because Ukrainians knew Russian logistics had to go through it. A bunch of ammo got destroyed, the Russians ammo starved pic.twitter.com/aRxH5mToyS