Un general de poliție ucrainean s-a oferit ostatic trupelor ruse. Ce solicită în schimb

Vyacheslav Abroskin, un general de poliție ucrainean, a anunțat că este gata să se predea trupelor ruse, dar are o condiție.

Mai exact, se oferă ca ostatic rușilor în schimbul evacuării copiilor din Mariupol, potrivit Nexta.

Orașul-port este cel mai distrus oraș ucrainean în urma invaziei ruse declanșate de Rusia în urmă cu patru săptămâni.

#Ukrainian police general Vyacheslav Abroskin offered himself as a hostage to #Russian troops in exchange for the evacuation of children from #Mariupol. pic.twitter.com/wfy4GMpI6L