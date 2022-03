Un oficial guvernamental ucrainean a raportat în după-amiaza zilei de vineri, 11 martie, uciderea unui general-maior.

Andrei Kolesnikov ar fi fost ucis de un militar ucrainean, a declarat Anton Gerashchenko, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.

Gerashchenko nu a oferit informații suplimentare. „Vestea bună este că generalul-maior Andrei Kolesnikov, comandantul Armatei 29 a Districtului Militar de Est (VVO), a devenit astăzi al 200-lea”, a scris Anton Gerashchenko pe o rețea de socializare, făcând referire pe presupusele victime de rang înalt pe care ucrainenii le-ar fi făcut de la începutul războiului, potrivit presei ucrainene.

Potrivit unor informații făcute publice ulterior, Kolesnikov are o funcție și mai importantă decât cea prezentată de Gerashchenko.

"Ministerul Apărării din Ucraina susține că generalul-maior Andrei Kolesnikov a fost ucis. Rețineți, Kolesnikov este comandantul Armatei a 29-a Combinate, nu Districtul Militar de Est, așa cum susține acest tweet. Generalul-colonel Alexander Chayko este comandantul Districtului Militar de Est", a declarat Rob Lee, un analist militar specializat pe conflictele din estul Europei.

The Ukrainian MoD claims that Major General Andrei Kolesnikov was killed. Note, Kolesnikov is the commander of the 29th Combined Arms Army, not the Eastern Military District as this tweet claims. Colonel-General Alexander Chayko is the commander of the Eastern Military District. https://t.co/MHL0Cl4O9s