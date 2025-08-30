Cancelarul Germaniei: Rusia atacă infrastructura germană în fiecare zi și destabilizează țara

Într-o declarație surprinzătoare, dar și cu greutate, formulată după întâlnirea de la Toulon cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz a tras un semnal de alarmă: Rusia duce deja un război neconvențional împotriva Germaniei, vizând infrastructura critică și spațiul informațional al țării.

„Suntem deja în conflict cu Rusia”, a afirmat Merz într-un interviu acordat postului francez LCI, în marja reluării dialogului strategic franco-german. Cancelarul acuză Kremlinul că desfășoară atacuri sistematice și susținute care vizează nu doar rețelele de infrastructură, ci și opinia publică germană – în special prin canale de propagandă și dezinformare în mediul online.

Atacuri invizibile, dar reale

„Vladimir Putin atacă infrastructura Germaniei în fiecare zi. Dă dovadă de o agresiune care nu se mai limitează la câmpul de luptă din Ucraina, ci se extinde în mod deliberat în inima Europei. Vrea să semene neîncredere, să creeze haos și să submineze coeziunea socială în democrațiile occidentale”, a avertizat Merz.

Potrivit cancelarului, liderul de la Kremlin nu mai respectă niciun tip de angajament internațional. „Ne confruntăm cu o generație de conducători care resping normele dreptului internațional. Nu e doar cazul Rusiei. Regimul de la Beijing, condus de Xi Jinping, sau cel de la Phenian, condus de Kim Jong-un, urmează aceeași logică a forței și a sfidării”, a subliniat el.

Ads

Diplomația – o iluzie periculoasă?

Întrebat dacă păstrează deschise canalele de dialog cu Vladimir Putin, Merz a fost tranșant: „Aș putea oricând să-i telefonez. Dar de fiecare dată când Occidentul a încercat să-l abordeze pe cale diplomatică, răspunsul a fost mai multă agresiune. Diplomația, în acest moment, doar îl încurajează.”

În opinia sa, speranțele privind o eventuală detensionare a relațiilor cu Moscova sunt deocamdată premature: „Ne dorim ca într-o zi să putem fi din nou vecini buni cu poporul rus. Dar nu putem face compromisuri cu o putere care a fost capturată de o clică oligarhică și cleptocratică. Acest regim trebuie confruntat.”

Un front comun franco-german în fața pericolului rusesc

Declarațiile lui Friedrich Merz vin într-un moment de relansare a cooperării bilaterale dintre Paris și Berlin. Președintele Emmanuel Macron a salutat întărirea axei franco-germane și a confirmat că cele două țări vor intensifica presiunea asupra Rusiei, atât în plan diplomatic, cât și în sprijinul concret acordat Ucrainei.

Liderii celor două mari puteri europene au promis noi livrări de echipamente de apărare antiaeriană pentru Kiev, fără a oferi detalii suplimentare. Semnalul politic este însă clar: în fața unui Kremlin tot mai imprevizibil, Berlinul și Parisul își reafirmă solidaritatea și disponibilitatea de a acționa împreună.

Ads