Autoritățile germane investighează posibila implicare a unor cetățeni ucraineni în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream 1 și Nord Stream 2, iar presa germană susține că anchetatorii ar fi identificat o posibilă legătură cu fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi.

Potrivit unui articol publicat de canalul german Welt pe 8 august, anchetatori din Germania suspectează că echipajul unei ambarcațiuni — iahtul Andromeda — ar fi acționat sub coordonarea lui Zalujnîi în cadrul unei operațiuni care a dus la avarierea celor două conducte submarine ce leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică.

Welt citează un oficial din cadrul Poliției Federale Germane, care susține că ancheta a produs „dovezi substanțiale” ce indică implicarea unor actori ucraineni. La momentul presupuselor fapte, Valeri Zalujnîi era comandantul-șef al forțelor armate ale Ucrainei. În prezent, el este ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit.

Controverse în jurul versiunii cu „iahtul Andromeda”

Versiunea prezentată de autoritățile germane rămâne contestată în cadrul comunității de informații. Un expert în domeniul securității, citat tot de Welt, și-a exprimat scepticismul, spunând că echipajul Andromeda ar fi acționat într-un mod „vizibil”, lăsând urme care par să fi fost plasate intenționat pentru a induce anchetatorii în eroare.

Un alt oficial german, care nu a fost identificat, a calificat aceste ipoteze drept „speculații” și a respins totodată și teoriile alternative care susțin implicarea Statelor Unite sau a Federației Ruse.

Până în prezent, nici Valeri Zalujnîi și nici reprezentanți ai guvernului ucrainean nu au comentat acuzațiile. În trecut, oficiali de la Kiev, inclusiv fostul ministru al apărării Oleksii Reznikov, au respins categoric implicarea Ucrainei în sabotajul conductelor.

Un cetățean ucrainean reținut în Italia

Printre suspecții vizați de ancheta germană se numără și un bărbat identificat drept Serghei K., cetățean ucrainean în vârstă de 49 de ani. El a fost arestat în data de 21 august într-un complex turistic din apropierea orașului Rimini, Italia. Potrivit autorităților, acesta ar fi avut un rol de coordonare în presupusa operațiune de sabotaj.

Avocatul său, Nicola Canestrini, a declarat că Serghei K. se află într-o închisoare de maximă siguranță și că neagă toate acuzațiile. Apărătorul a mai afirmat că până în prezent nu a avut acces complet la dosarul cauzei și că autoritățile ucrainene nu au contactat clientul său, deși acesta a servit ca ofițer în armata ucraineană până la finalul anului 2023.

Ce se știe despre incidentul Nord Stream

Pe 26 septembrie 2022, operatorul Nord Stream 2 AG a raportat o scădere bruscă a presiunii în conductă, urmată de mai multe explozii detectate în largul coastelor Danemarcei și Suediei. Oficialii europeni au suspectat imediat un act de sabotaj, însă până în prezent niciun actor statal sau non-statal nu și-a asumat responsabilitatea.

În luna august 2023, revista germană Der Spiegel a publicat o investigație care indica Ucraina drept principalul suspect, afirmând că urme de exploziv HMX (octogen) — o substanță folosită frecvent în misiuni subacvatice — ar fi fost descoperite pe iahtul Andromeda. Iahtul fusese închiriat, potrivit relatărilor, sub o identitate falsă de către o persoană cu cetățenie ucraineană.

Un an mai târziu, în august 2024, autoritățile germane au emis un mandat european de arestare pe numele unui alt suspect – un scafandru ucrainean, identificat drept Vladimir – care ar fi fost implicat în operațiunea de sabotaj.

Ancheta oficială a autorităților din Germania este în continuare în desfășurare, iar la acest moment nu a fost prezentată o concluzie definitivă. Comunitatea internațională așteaptă rezultate clare și transparente din partea investigatorilor, în contextul unui incident care a avut implicații economice și geopolitice semnificative pentru securitatea energetică a Europei.

