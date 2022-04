Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a anunțat marți, 25 aprilie, că țara sa este pregătită să facă față unui embargo asupra importurilor de petrol rusesc.

Oficialul de la Berlin a precizat că speră să găsească în câteva zile o modalitate de a înlocui petrolul rusesc cu provizii din alte surse, potrivit Reuters.

Prezent la Varșovia, ministrul german a spus că țara sa a reușit să reducă dependența de petrolul rusesc cu două treimi în ultimele săptămâni. Astfel, ponderea importurilor a scăzut de 35% înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia la 12% în prezent. Cantitatea de petrol rusesc a mers în întregime către rafinăria PCK din Schwedt, lângă Berlin, deținută de compania petrolieră de stat rusă Rosneft.

❗ Germany's Economy Minister says that an 'embargo is now possible' for Germany against Russia, and that Germany will stop all imports of Russian oil 'soon' https://t.co/Egl5N5QIxv