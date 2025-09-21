O forță vestică, prietenă de decenii cu Putin, se leapădă definitiv de el: Toate seifurile Rusiei vor fi folosite

Timp de zeci de ani, multe țări occidentale au făcut afaceri de zeci de miliarde cu Putin, profitând de resursele energetice ale Moscovei oferite la prețuri mici, dar fără să-și dea seama de capcana din spate. Acum, o forță a Europei, Germania, care a fost prietenă de decenii cu Putin, se leapădă definitiv de Rusia. Guvernul de la Berlin dă undă verde pentru folosirea banilor înghețați ai Rusiei din seifurile băncilor europene pentru Ucraina.

„Germania își va asuma un rol în care vrem să facem lucrurile posibile și nu unul în care le blocăm”, a declarat ministrul de finanțe de la Berlin, Lars Klingbeil, potrivit Reuters.

Germania dorește să lucreze productiv la idei privind utilizarea activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană, a declarat ministrul de finanțe Lars Klingbeil, la Copenhaga, indicând o deschidere la Berlin față de această problemă tensionată din punct de vedere juridic.

„Totul trebuie examinat cu atenție”, a declarat Klingbeil vineri, înainte de discuțiile cu omologii săi din UE. „Germania își va asuma un rol în care vrem să facem lucrurile posibile și nu unul în care le blocăm”, a adăugat el.

Respinsă în privința confiscării activelor, o linie roșie pentru unii din UE, blocul discută modalități de a le utiliza mai intens pentru a finanța sprijinul pentru Ucraina, pe fondul incertitudinii privind angajamentul Statelor Unite față de Kiev sub președintele Donald Trump.

Până în prezent, UE a acordat doar o parte din activele blocate după atacurile Moscovei asupra Ucrainei din februarie 2022. Germania și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorările juridice cu privire la orice propuneri de confiscare completă a acestora.

Klingbeil a declarat că guvernul său de coaliție s-a angajat să urmărească o utilizare mai intensivă a activelor blocate, în ciuda dificultăților juridice. „Există o nevoie financiară. Vrem să ne îndeplinim responsabilitatea față de Ucraina”, a declarat el reporterilor.

Active ale Rusiei de 300 de miliarde de euro sunt înghețate în Occident

În Europa se dezvoltă un impuls pentru extinderea utilizării activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, în urma noilor presiuni din partea președintelui american Donald Trump și a unei schimbări de poziție a Germaniei, odată cu venirea noului cancelar Friedrich Merz.

Guvernele europene și aliații lor din Grupul celor Șapte caută modalități de a utiliza în continuare activele imobilizate pentru a genera venituri suplimentare care să sprijine apărarea Kievului împotriva războiului Moscovei, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Marea majoritate a activelor imobilizate ale Moscovei, în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari, se află în Europa. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-un discurs susținut la începutul acestei luni că UE trebuie să găsească noi modalități de a determina Rusia să plătească pentru războiul său, conform Bloomberg.

„Trebuie să lucrăm urgent la o nouă soluție pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei pe baza activelor rusești imobilizate”, a spus ea în timpul discursului său despre starea UE. „Cu soldurile de numerar asociate acestor active rusești, putem oferi Ucrainei un împrumut pentru reconstrucție.”

Germania — mult timp precaută în ceea ce privește protejarea centrului financiar al Europei și respectarea imunității statelor — s-a impus ca un susținător ferm al maximizării randamentelor din fonduri, au declarat persoanele respective, care au vorbit sub condiția anonimatului. Schimbarea de poziție a Berlinului vine pe fondul îngrijorării că, dacă sprijinul SUA sub Trump scade, povara susținerii Ucrainei ar cădea puternic asupra celei mai mari economii a Europei, ceea ce ar putea alimenta și mai mult ascensiunea extremei drepte din Germania.

Această mișcare ar evita confiscarea totală, pentru care SUA și unele țări din Europa de Est continuă să insiste. UE, țările G-7 și Australia au înghețat activele băncii centrale a Rusiei după invazie și au convenit anul trecut să canalizeze veniturile din dobânzi către Ucraina.

Subiectul este așteptat să fie ridicat de unii miniștri de finanțe din UE la o reuniune de la Copenhaga în această săptămână și de liderii UE în octombrie, au declarat oficialii. În mod ideal, o decizie ar trebui finalizată la summitul liderilor UE din 23-24 octombrie 2025.

