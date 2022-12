Premierul italian Giorgia Meloni anunță să va vizita Ucraina la începutul anului viitor

Premierul italian Giorgia Meloni, al cărei Guvern susţine Kievul în războiul împotriva Rusiei, a anunţat că vrea să efectueze o vizită în Ucraina la începutul lui 2023, relatează AFP.

”Îl voi suna pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-i prezenta urările mele şi a organiza această vizită pe care intenţionez să o fac în primele luni ale anului viitor. Era una dintre vizitele mele prioritare”, a anunţat ea joi la emisiunea ”Porta a Porta” a postului public Rai1,

”Suntem în perioada în care aproape toate culturile din lume sărbătoresc lumina”, în timp ce ucrainenii ”trăiesc în întuneric”, a denunţat ea.

Giorgia Meloni a #portaaporta: «Nel periodo in cui tutte le culture del mondo celebrano la luce, gli ucraini vivono al buio. Immaginiamo cosa sia durante le feste non avere acqua, gas e telefoni. Questo racconta molto di cosa significhi per loro difendere la libertà». #Ukraine pic.twitter.com/fS2NOjcgcB