Google a decis să facă publice pentru toți utilizatorii imagini din satelit cu toate bazele militare rusești.

Începând de luni, 18 aprilie, căutările pe Google Maps arată imagini nou accesibile cu baze militare, rampele de lansare a rachetelor balistice intercontinentale, facilități navale și posturi-cheie de comandă din toată Rusia.

„Acum toată lumea poate vedea [infrastructura militară rusă] cu o rezoluție de aproximativ 0,5 metri pe pixel”, au transmis forțele armate ucrainene pe Twitter, potrivit Moscow Times.

Unele dintre imaginile recent disponibile includ portavionul Amiral Kuznețov, un magazin de arme nucleare lângă Murmansk, submarine în peninsula Kamceatka din Orientul Îndepărtat și o bază aeriană militară în orașul vestic Kursk, la doar 150 de kilometri de granița ruso-ucraineană.

Mișcarea vine pe fondul relațiilor tensionate dintre Rusia și gigantul tehnologic american Google.

Google a interzis reclamele pentru utilizatorii ruși în urma invaziei Ucrainei de către Kremlin, iar oficialii ruși au acuzat YouTube, deținut de Google, că a provocat un „ război informațional”, după ce platforma de găzduire video a blocat mass-media de stat rusă.

Imaginile din satelit ale instalațiilor militare sunt în mod tradițional neclare sau afișate la o calitate inferioară de Google Maps pentru a proteja statutul lor secretizat.

Astfel, prin intermediul Google Maps, pot fi accesate locațiile în care se află aceste baze, plus diverse facilităţi şi aeroporturi militare, nave, sisteme antiaeriene şi lansatoare de rachete nucleare ruseşti.

Open sourcing all secret Russian installations: including ICBMs, command posts and more with a resolution of 0.5m per pixel. pic.twitter.com/K77t0gmt3J

Google Maps has stopped hiding Russia’s secret military & strategic facilities. Allowing anyone in the public to view.

Într-una din imagini apare portavionul Federaţiei Ruse ”Amiralul Kuzneţov”, aflat în prezent în reparaţii capitale.

Imaginile disponibile pe Google Maps, surprind și o bază de lansare a rachetelor intercontinentale balistice din dotarea Federaţiei Ruse.

Într-o altă imagine se observă o bază aeriană cu avioane Suhoi SU-57, parcate pe pistă.

În urma deciziei Google, pe Twitter a fost făcută publică și o hartă a bazelor militare rusești din Crimeea.

Since Russian military presence in Crimea is often of particular interest to many, I'm sharing with you a "Fortress Crimea" expansion pack for the Southern Military District update.

1/2

Download: https://t.co/tmB6LV4ZGF pic.twitter.com/Dri65TAaGn