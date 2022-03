Grecia se oferă să reconstruiască maternitatea din Mariupol distrusă de ruși. "Este un oraş drag nouă devenit simbolul barbariei războiului"

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat vineri, 18 martie, că ţara sa este pregătită să reconstruiască maternitatea din orașul ucrainean Mariupol, bombardată în urmă cu câteva zile de armata rusă.

”Grecia este pregătită să reconstruiască maternitatea din Mariupol, centrul minorităţii elene din Ucraina, un oraş drag nouă şi devenit simbolul barbariei războiului”, a scris prim-ministrul pe Twitter.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.