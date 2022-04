Sirenele antiaeriene se aud în numeroase regiuni din Ucraina luni, 18 aprilie. În Mariupol se duc deja lupt crâncene, iar rușii organizează atacul spre Donețk și Lugansk.

Air sirens can be heard in many regions of #Ukraine.

It is reported that the air defense system is at work. pic.twitter.com/ynAEyPvG18