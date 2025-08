Hersonul sub teroare. Orașul devine nelocuibil pe fondul atacurilor rusești cu drone. Traversarea Niprului de către ruși, puțin probabilă

După ce a îndurat ocupația rusească, inundațiile provocate de om și atacurile cu drone care i-au transformat străzile într-un safari uman, orașul Herson din sudul Ucrainei ar putea deveni în curând complet nelocuibil.

Dronele rusești cu rază extinsă de acțiune, lansate de pe malul opus al râului Nipru, au vizat în mod repetat principalele drumuri de acces către oraș, inclusiv autostrada ce leagă Herson de Mikolaiv.

Pe 2 și 3 august, forțele ruse au atacat podul rutier spre cartierul Korabel din sud‑vestul orașului, țintind singura legătură terestră cu restul zonei.

Herson, cu o populație de aproximativ 280.000 înainte de război, a fost singura capitală regională ucraineană ocupată în primele zile ale invaziei ruse din martie 2022. A fost eliberată de forțele ucrainene în noiembrie același an. La începutul lunii iulie, mai puțin de 65.000 de oameni mai rămăseseră în oraș, conform autorităților locale.

Persoanele care au rămas în Herson trăiesc sub o campanie intensificată de atacuri cu drone asupra populației civile de pe malul opus — un fenomen denumit „safari uman”. Dronele ating acum zone din ce în ce mai depărtate, iar atacurile aeriene și asupra insulelor din delta Niprului se intensifică, punând sub semnul întrebării perspectivele revenirii la normalitate.

Russia dropped aerial bombs on a resort facility in Zaporizhzhia region this morning. Two people killed and twelve more injured, including four children. Ads Last night, Russia attacked power grids in Dnipropetrovsk region, targeted people with a drone-dropped explosive in Kherson,… pic.twitter.com/JJeVMsrGvZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 6, 2025

Cartierul Korabel, aproape izolat

Situat pe o insulă naturală în sud‑vestul orașului, cartierul Korabel — cunoscut și ca Ostriv — include blocuri de locuințe, case unifamiliale, case de vacanță și o zonă industrială extinsă. Din cauza proximității cu trupele ruse aflate pe malul opus, este una dintre cele mai expuse și izolate zone din Herson.

Situația umanitară s‑a deteriorat și mai mult după inundațiile cauzate de distrugerea intenționată a barajului Kahovka în iunie 2023. Din cauza atacurilor repetate asupra infrastructurii critice și echipelor de intervenție, cartierul rămâne adesea fără utilități de bază — gaz, apă sau electricitate.

Ads

Atacul de pe 2 august a fost devastator: o bombă cu planare a provocat un crater în structură, blocând o bandă de trafic. În ziua următoare, alte arme similare au cauzat noi fisuri. Pe 5 august podul era încă traversabil cu dificultate, iar evacuările continuă. Dintre cei 1.700 de rezidenți rămași inițial, peste 400 au fost evacuați — inclusiv 34 de copii și 41 de persoane cu mobilitate redusă.

Autoritățile avertizează: dacă podul va fi distrus complet, evacuarea celor rămași va deveni practic imposibilă.

Z-bloggers often wonder why Russia doesn’t bomb the bridges over the Dnipro River. They suspect it might be some kind of backroom deal. But it seems there’s finally an answer: today, a plane dropped one of the most powerful bombs, a FAB-3000, on a bridge in Kherson. The result?… pic.twitter.com/yvXezMELXB — News Forge (@News_Forge_CZ) August 2, 2025

Ads

După eliberarea regiunii Herson pe malul vestic al Niprului în 2022, râul însuși a devenit o nouă linie de front. Luptele s-au mutat în delta râului, pe insulele joase situate în apropiere de Herson, unde ambele armate își dispută controlul.

Cu toate acestea, atacurile rusești pe frontul din Herson s-au intensificat semnificativ în ultimele luni, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului sudic al armatei ucrainene, Vladislav Voloșin, pentru Kyiv Independent.

Intensificarea atacurilor peste râu a dus la speculații că Rusia pregătește o ofensivă terestră mai amplă pe malul vestic al Niprului, inclusiv în Herson.

Voloșin a declarat că Rusia este încă departe de a avea capacitatea de a reuși într-o astfel de operațiune.

„Este foarte dificil să ascunzi trupele, ambarcațiunile și alte echipamente necesare pentru asta”, a spus el, „deoarece sateliții și sistemele noastre de recunoaștere aeriană vor detecta rapid o astfel de concentrare. În acest moment, nu există dovezi ale unor astfel de planuri.”

Ads

„Și dacă adună 30 de oameni și trec ca un grup de sabotaj, vor putea captura Hersonul? Improbabil.”

Supraviețuirea sub teroarea dronelor

Pentru cei rămași în Herson, viața este dominată de stres constant. Dronele zboară zilnic, „ca muștele”, descriu localnicii. De la atacuri asupra vehiculelor și punctelor de distribuție a ajutoarelor, până la atacuri directe asupra civililor, această formă de teroare aeriană este frecvent documentată și distribuită pe canale pro‑ruse Telegram.

Voloșin estimează că 250–270 de drone FPV sunt lansate zilnic împotriva orașului și a localităților din jur, făcând din Herson una dintre zonele cele mai expuse la atacuri directe.

At the mere mention of Kherson, horrible images created by the Russians immediately come to mind: destroyed buildings, flooded houses, "human safaris," and other inhumane atrocities. During these days, civilians and animals are being evacuated from the most dangerous areas. pic.twitter.com/6Ct3FFDz1e — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) August 5, 2025

Ads

Ucrainenii încearcă să riposteze dezvoltând un sistem de apărare multistrat, care combină echipamente electronice de bruiaj cu plase anti‑dronă instalate pe drumurile cheie. Comunitatea locală, la rândul ei, organizează un canal Telegram care monitorizează zborurile dronelor în timp real, iar unii rezidenți folosesc chiar detectoare personale.

Cu toate acestea, povara psihologică rămâne enormă. Chiar și în cartiere mai liniștite, un contact vizual sau auditiv cu o dronă poate genera stres prelungit. Iar în urma escaladării recente a capacităților de zbor ale dronelor ruse, distanța operativă crește și orașul chiar riscă să fie complet izolat.

Ads