„Vânați ca trofee“. Soldații lui Putin organizează „safarii cu drone” pe civilii ucraineni

Soldații lui Putin au postat pe internet videoclipuri înfiorătoare cu atacuri mortale efectuate de drone asupra unor civili ucraineni nevinovați, ca trofee macabre de război.

Clipuri terifiante cu bombe lansate pe case, autobuze și mașini civile au fost publicate pe Telegram.

Locuitorii din orașul-port Herson, situat în sudul Ucrainei, au devenit ținte ale unor adevărate „vânători cu drone” terifiante, scrie The Times.

Videoclipurile, încărcate cu mândrie de soldații ruși, arată operatori de drone care zboară la joasă altitudine deasupra orașului. Aceste mașini ucigașe nu au vizat doar trupele ucrainene, ci au atacat în mod șocant civilii.

Lucrători publici, asistentele medicale, colectorii de gunoi, polițiștii și paramedicii sunt doar câțiva dintre cei care au căzut victime aceste ”vânători”.

Russian human safari

Russian drone operators track a civilian car in Kherson, dropping a grenade on its windshield as the driver stops to load groceries. The driver jumps out, bleeding, and stops moving

We cannot ignore these daily horrors in Ukraine, no matter how tempting pic.twitter.com/rZKU1fYxPq