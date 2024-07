Rival european al lui HIMARS. Lansatorul EuroPULS poate transporta de două ori mai multe rachete

Contractorii europeni dezvoltă un lansator multiplu de rachete care ar putea rivaliza cu cel american HIMARS, devenit celebru pentru loviturile sale de precizie în războiul Ucrainei împotriva Rusiei.

EuroPULS, un lansator de rachete multiple montat pe camion, este produsul unei colaborări între firma franco-germană de apărare KNDS și Elbit Systems din Israel. Acesta se bazează pe sistemul de lansare precis și universal al Elbit, sau PULS, care este utilizat de Forțele de Apărare ale Israelului și de mai multe state europene.

Acest fapt ridică întrebarea dacă EuroPULS va fi un concurent pentru HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) un lansator vechi de zeci de ani care a reconfirmat în războiul din Ucraina. EuroPULS este montat pe un șasiu de camion cu opt roți, în timp ce HIMARS utilizează un vehicul cu șase roți. O fișă informativă KNDS descrie EuroPULS ca având o lungime de peste 10 metri și cântărind 38 de tone, atingând o viteză maximă de deplasare de 88 de kilometri pe oră.

Este mult mai greu decât HIMARS, care are o greutate de 18 tone. Dar un vehicul mai mare poate transporta mai multe rachete. EuroPULS are două capsule, care pot lansa 12 rachete în 60 de secunde, în funcție de muniție. HIMARS are o capsulă care poate lansa șase rachete GMLRS sau o rachetă ATACMS cu rază lungă de acțiune. Prețul pentru un sistem EuroPULS nu a fost dezvăluit. Dar un lansator HIMARS costă aproape 5 milioane de dolari bucata, conform cifrelor bugetului armatei americane pentru 2024, în timp ce o rachetă GMLRS costă peste 100.000 de dolari bucata.

Armatele europene dispun deja de mai multe sisteme de rachete cu lansare multiplă. Multe dintre acestea, cum ar fi LRU din Franța și MARS 2 din Germania, se bazează pe modelul M270 al SUA, un lansator de rachete mobil cu șenile, și pe rachetele sale cu sistem de lansare multiplă ghidată.

EuroPULS poate lansa un "amestec de rachete europene tradiționale și PULS"

EuroPULS lărgește acest meniu de muniții. Potrivit KNDS, EuroPULS poate lansa un "amestec de rachete europene tradiționale și PULS". Elbit comercializează o varietate de capsule PULS. Opțiunile de capsule includ 18 rachete Accular de 122 mm cu o rază de acțiune de 35 de kilometri, 10 rachete Accular de 160 mm cu o rază de acțiune de 40 de kilometri, patru rachete EXTRA cu rază de acțiune extinsă care pot ajunge până la 150 de kilometri și două arme Predator Hawk cu o rază de acțiune de 300 de kilometri. Diferite capsule pot fi montate pe același vehicul.

Ceea ce este, de asemenea, notabil este faptul că KNDS și Elbit promovează capacitatea EuroPULS de a lansa tot felul de rachete. KNDS spune că sistemul este "adaptabil la viitoarele rachete". Elbit spune că EuroPULS "va constitui baza pentru un sistem de artilerie modular scalabil și flexibil, care poate fi integrat pentru a trage de pe orice platformă de mobilitate cu precizie și siguranță. Conceptul deschis EuroPULS nu exclude niciun furnizor de rachete de la cooperare, permițând utilizatorilor EuroPULS să folosească ce doresc."

Acest lucru sugerează că EuroPULS ar putea trage rachete GMLRS lansate de HIMARS. Doar că producătorul HIMARS, Lockheed Martin, a declarat că aceasta nu este o opțiune. "Familia noastră de muniții MLRS nu poate fi integrată în sistemul PULS", a declarat un șef de la Lockheed Martin pentru Defense News. "Dacă Germania ar opta pentru PULS, nu ar putea obține acces la rachetele noastre".

HIMARS se bucură de avantajul imens al reputației sale în războiul din Ucraina, unde s-a dovedit crucial pentru a ajuta la stoparea invaziei Rusiei în 2022. Rachetele HIMARS au distrus depozite de muniții și baze rusești, perturbând logistica și comanda și controlul și forțând forțele ruse să mute instalații vitale mai adânc în spatele liniilor lor. HIMARS și alte arme ghidate prin GPS și-au pierdut recent o parte din strălucire, deoarece bruiajul masiv rusesc al semnalelor GPS a degradat acuratețea sistemelor de ghidare. Dar, deocamdată, lansatoarele multiple de rachete sunt articole de preț.

