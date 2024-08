Hotelul unde era cazată echipa Șahtior Donețk, distrus de un atac rusesc, soldat cu mai multe victime FOTO/VIDEO

Hotelul Aurora din orașul Krivoi Rog, în care se aflau jucătorii și staff-ul echipei de fotbal Șahtior Donețk, a fost distrus de un atac rusesc, soldat cu mai multe victime.

Fotbaliștii și staff-ul au reușit să scape în urma acestui atac după ce s-au adăpostit. Ulterior, aceștia s-au mutat într-un alt hotel, scrie The Independent.

Formația din Ucraina se pregătea pentru duelul din campionat cu Kryvbas. Clubul a confirmat oficial faptul că duelul din deplasare se va desfășura la data inițială, 1 septembrie.

Hotel Aurora in Kryvyi Rih where I stayed just a few weeks ago, and on prior visits, too, was just hit with a ballistic missile. Biden & Scholz won't budge one inch: (@EFDavies@fuecks@IlkoKowalczuk@aufmacher@joerglau@alicebotha@ClaudMajor@GresselGustav @CarloMasala1 pic.twitter.com/Mn7syd1OEJ