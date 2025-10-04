Ideologul lui Putin avertizează despre „inevitabilul mare război mondial” și amenință cu arme nucleare. „Globaliștilor li s-a permis să forțeze alegerile din România și Moldova și să ucidă membri AfD în Germania.”

Ideologul rus Alexandr Dughin, apropiat al lui Vladimir Putin, amenință Occidentul cu un ”foarte mare și serios război” și cu armele nucleare. Acesta acuză faptul că globaliștii acționează de trei decenii în Ucraina, Moldova sau Asia Centrală. În viziunea sa, „globaliștii” au forțat alegerile din România și au ucis candidați ai AfD, în Germania.

„Schimbarea ordinii mondiale se face de obicei prin război. Foarte rar cei care dețin puterea globală sunt dispuși să renunțe la ea în mod voluntar. Ei se agață până la ultimul moment, până când sunt distruși și transformați în ruine. Așa stau lucrurile, fără îndoială, și acum”, scrie Tsargrad.tv, o instituție media de propagandă rusă, care îl citează pe Dughin.

Dughin vorbește despre nevoia ”unui mare război” care să ducă la prăbușirea Occidentului, acuzând globaliștii că acționează de trei decenii.

”Este clar că atât în Ucraina, cât și în Moldova, și în Caucazul de Sud, și în Asia Centrală, globaliștii acționează de trei decenii. Dar noi le-am permis acest lucru. Și acum, chiar și în ciuda divizării Occidentului în două, sau chiar trei forțe – globaliștii Uniunii Europene, Trump și MAGA – ei reușesc totuși să forțeze alegerile în România, să elimine candidații care nu sunt pe placul globaliștilor, să ucidă aproximativ zece candidați de la Alternativa pentru Germania, mascând acest lucru sub „accidente”, și, în cele din urmă, să forțeze alegerile în Moldova”, susține Dughin.

Ideologul susține că Rusiei îi este greu să obțină o victorie decisivă în Ucraina, pentru că „Occidentul nu dă înapoi”.

„Adică, este prematur să spunem că lumea unipolară occidentală nu mai există. Ea există, deși agonizează. Și, desigur, este foarte probabil ca, dacă lumea unipolară nu se va prăbuși pur și simplu în curând, acest lucru să ducă la un mare război (…) Prin urmare, ceea ce se întâmplă în Ucraina ar putea fi începutul unui război foarte mare și serios. Deoarece anume Rusia, cu armele noastre nucleare, teritoriile noastre, identitatea noastră istorică, capacitatea noastră de a înțelege procesele mondiale, este cu câțiva pași înaintea chiar și a Chinei”, spune Dughin.

Acesta mai spune că China, India și întreg Orientul Mijlociu, toată lumea islamică, vor fi implicate în viitorul război și că omenirea ”trebuie să se aștepte la încercări monstruoase în viitor” care ”sunt deja în desfășurare”.

”Cu toate acestea, în general, sunt de acord cu analiza că marele război mondial este de neevitat pentru noi. Și în acest caz, vor fi implicate și China, și, cel mai probabil, India, și întregul Orient Mijlociu, lumea islamică. În același timp, desigur, el își va face simțite ecourile și în Africa, și în America Latină. Acolo se formează acum coaliții: cine este pentru unipolaritate și cine este pentru multipolaritate.

Dughin mai spune că ce se întâmplă astăzi ”va părea un joc de copii” și că ”există o anumită logică a istoriei” care este imposibil de evitat.

„Prin urmare, omenirea trebuie să se aștepte la încercări monstruoase în viitor. Ele sunt deja în desfășurare și noi suntem deja în interiorul lor. Dar ceea ce va urma, în comparație cu ceea ce avem acum, va părea un joc de copii. Absolut nu mă bucur și nu mă veselesc de acest lucru, firește, ca orice om normal. Pur și simplu, practic, toți spun întotdeauna că nu vor război, totuși războaiele se întâmplă. Indiferent dacă le vor sau nu. Există o anumită logică a istoriei, de care este practic imposibil de eschivat”, declară Dughin.

Alte declarații controversate ale lui Dughin

Alexander Dugin se află pe lista persoanelor interzise în UE, este promotor al ”Uniunii Eurasiatice”, din care să facă parte toate statele din URSS, și promotor al unor idei cvasi-naziste despre identitatea rusă.

În decembrie 2024, Dughin scria pe X că ”Moldova va face parte curând din România, dar România va face parte din Rusia”.

”Unde pot fugi woke și elita de democrați din SUA? Canada? Trudeau a fost recent la Mar-o-Lago. Israel? Acolo există un război. Londra, Paris, Dubai? Exact acolo unde au fugit liberalii ruși. Sau Moldova? Asta va fi parte a României în curând. Dar România va fi parte din Rusia”.

Dughin l-a lăudat pe Călin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar din turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, imediat după anunțul victoriei din primul tur prezidențial, spunând că este un ”patriot” și un ”român autentic”.

În 2014, Călin Georgescu era invitat la Nașul TV și spunea că îl cunoaște pe Alexandr Dughin, despre care avea o părere foarte bună, precizând că s-a și întâlnit cu el.

”Eu îl cunosc, categoric îl cunosc pe Alexandr Dughin care este un tip într-adevăr foarte bine structurat intelectual”, spunea Georgescu, completând apoi cu alte două nume din Marea Britanie și SUA, promotori ai unei noi forme de socialism. ”Faptul că eu îl cunosc și că m-am întâlnit cu el, asta e altceva…”.

Invitația sa la emisiunea din 2014 era făcută în contextul în care în acea perioadă a fost anunțată ”Lista lui Dughin”, un document extras de hackeri ucraineni dintr-un calculator al rusului.

Era acolo o listă de 24 de români, din diverse domenii, profesori, scriitori, politicieni, chiar preoți, majoritatea cu afinități declarate față de Kremlin, oameni care ar fi putut organiza, în opinia lui Dughin, un club al prietenilor Rusiei în țara noastră.

Cele mai sonore nume erau cele ale lui Ion Iliescu, Adrian Năstase și Dan Puric. Ultimii doi au reacționat atunci dezmințind orice apropiere de Moscova.

Dughin l-a victimizat și pe George Simion, candidatul partidului extremist AUR, care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025, după ce primul scrutin a fost anulat de Curtea Constituțională.

„Simion a câștigat în România. Globaliștii fie îl omoară, fie anulează rezultatele alegerilor. Nu mai este o luptă politică. Este Antihristul împotriva oamenilor”, potrivit unui mesaj publicat a doua zi după primul tur al prezidențialelor din România, pe contul X atribuit lui Dughin.

