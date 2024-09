Imagini virale dintr-o cantină subterană a unei brigăzi ucrainene. Ce mănâncă militarii înainte de a pleca la război VIDEO

O postare, care prezintă în imagini video interiorul unei cantine subterane a unei brigăzi ucrainene care luptă împotriva invadatorilor ruși, a devenit virală pe rețeaua de socializare Reddit.

În comunitatea r/UkraineWarVideoReport, în care sunt prezentate înregistrări din timpul conflictului ruso-ucrainean, videoclipul a strâns mii de aprecieri și peste 150 de comentarii, scrie g4food.ro.

by u/imajackash in UkraineWarVideoReport

Potrivit popularului blogger estonian de război War Translated, cantina aparține Brigăzii 120 de Apărare Teritorială.

Canteen in a dugout somewhere in northern Ukraine. 120 brigade of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/KM0cbt1rrC