Cum arată centrul Harkovului după bombardamentele ruse VIDEO

Imagini cu clădirile din centrul istoric al orașului Harkov, bombardate de trupele ruse, au fost publicate pe rețelele sociale.

Orașul a fost puternic atacat de ocupanți, aproape 1.200 de clădiri fiind distruse.

Pe Twitter Nexta s-au publicat secvențe cu clădiri istorice, a căror arhitectură superbă se poate intui printre urmele bombelor ruse. Unor imobile le lipsește acoperișul, altora ferestrele.

Terrible footage of the destroyed historical center of #Kharkiv. pic.twitter.com/iC937XEE0e