Imagini cu primii civili evacuați din Azovstal, oțelăria din Mariupol, ajunși în siguranță la Zaporojie

Primul grup de peste 100 de civili evacuați duminică, 1 mai, din oțelăria Azovstal din mariupol au sosit marți, 3 mai, la Zaporojie.

Imagini cu ucrainenii de toate vârstele au fost publicate pe Twitter Nexta.

Sunt familii cu bebeluși, vârstnici și adulți cu o mulțime de griji și dureri.

The first civilians evacuated from "#Azovstal" arrived in #Zaporozhye. pic.twitter.com/COyDKxwsoy