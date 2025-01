Imagini cutremurătoare cu soldați nord-coreeni uciși în războiul lui Putin

Imagini recente cutremurătoare au ieșit la iveală, arătând trupurile neînsuflețite ale mai multor soldați nord-coreeni, trimiși de Rusia să fie „carne de tun” în războiul lui Putin împotriva Ucrainei.

Trupele despre care se spune că au fost „eliminate” de Ucraina sunt văzute în imaginile împărtășite de InformNapalm.

Grupul ucrainean OSINT a declarat că înregistrarea video „confirmă faptul că Moscova continuă să folosească masiv coreeni drept carne de tun pentru atacurile infanteriei asupra pozițiilor armatei ucrainene”.

Eliminated North Korean troops, in the lens of a Ukrainian drone. These soldiers were killed during a battle near Kruglenkoye, Kursk region. pic.twitter.com/eJqmJ6fFEn