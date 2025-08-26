Imagini șocante cu fostul primar al orașului Herson, eliberat de ruși. Cum arată acum Volodimir Mikolaienko, considerat erou de ucraineni VIDEO

Imaginile cu fostul primar al orașului Herson, eliberat după trei ani de captivitate în Rusia, arată condițiile dure în care sunt ținuți prizonierii ucraineni de către Moscova.

Volodimir Mikolaienko a fost ținut în captivitate de Rusia de la răpirea sa, în aprilie 2022. Fostul primar a fost eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri, care a avut loc duminică, 24 august.

„Principalul lucru este că sunt liber, că Hersonul rezistă, că Ucraina rezistă! Suntem mândri!”, a declarat acesta.

"The main thing is that I am free, that Kherson is holding on, that Ukraine is holding on! We are proud!"🇺🇦 The former mayor of Kherson, Volodymyr Mykolayenko, was illegally detained by Russians in April 2022. Volodymyr served as the mayor of Kherson from 2014 to 2020. The… pic.twitter.com/eTzy38ENVr — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) August 24, 2025

Mikolaienko, în vârstă de 65 de ani, se alăturase Forțelor de Apărare Teritorială ale Ucrainei la începutul ocupației ruse. Forțele ruse l-au răpit pe 18 aprilie 2022. Inițial, a fost deținut la Herson, așa cum se arată în videoclipurile de propagandă în care a apărut. Apoi, cel mai probabil, a fost transferat în Crimeea sau Rusia. Până la sfârșitul lunii noiembrie 2022, soarta lui rămânea necunoscută.

Reprezentanții Comitetului Internațional al Crucii Roșii au confirmat ulterior că Mikolaienko era deținut de Rusia. În mai 2025, au apărut informații potrivit cărora Mikolaienko ar fi refuzat un schimb de prizonieri în 2022, pentru ca un prizonier de război grav bolnav să poată fi eliberat. În urma acestui fapt, partea rusă l-a exclus de pe listele de schimb.

Volodymyr Mykolayenko, the Kherson mayor seized by Russians in 2022…. just look at him after over three years in captivity. He was released today and he’s congratulating his beloved city free from the occupiers on the Independence Day. Just unbelievable what Russia does to… pic.twitter.com/5JH0G6mWts — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 24, 2025

Volodimir Mikolaienko a fost primar al orașului Herson timp de șase ani, între 2014 și 2020.

Conform Convenției de la Geneva privind protecția persoanelor civile în timp de război, Volodimir Mikolaienko nu ar fi trebuit să fie reținut.

