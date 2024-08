Momente care vor rămâne în istorie. Imagini cu primele ore ale invaziei forțelor ucrainene pe teritoriul Federației Ruse VIDEO

Armata ucraineană a făcut publice imigini cu primele ore ale operațiunii sale în regiunea Kursk. Filmările arată străpungerea graniței cu Rusia, deminarea teritoriului, distrugerea liniilor defensive ale inamicului, atacurile aviației și artileriștilor, precum și capturarea soldaților inamici.

Videoclipul a fost publicat pe pagina de Facebook a Comandamentului trupelor de asalt aeropurtate al forțelor armate ucrainene.

„6 august 2024. O zi care va intra în istoria războiului ruso-ucrainean. Pregătirea atentă, planificarea, surpriza, spiritul de luptă și tăcerea informațională au devenit decisive în etapa inițială a operațiunii.

Acum totul depinde de stabilitatea soldaților ucraineni din toate ramurile armatei implicate în operațiune”, a spus armata ucraineană într-un comunicat.

Forțele ucrainene nu au comentat evenimentele din regiunea Kursk în primele zile ale operațiunii. Prima reacție, câteva zile mai târziu, a venit din partea președintelui Volodimir Zelenski care a spus că „pacea dreaptă este posibilă doar prin forță justă”.

Profitând de surpriză, soldații ucraineni au preluat controlul asupra unei mari părți a teritoriului regiunii Kursk și au capturat sute de prizonieri.

Brigada a 80-a separată de asalt aerian a forțelor armate ucrainene ale forțelor armate ucrainene a arătat primele ore de la începutul operațiunii militare în regiunea Kursk din Rusia - soldații au spart linia de apărare, au distrus punctul de trecere a frontierei și au capturat mai multe peste 50 de soldați.

„Apropiindu-se de punctul de control al frontierei Suja, grupurile de asalt ale brigăzii 80 au solicitat sprijinul artileriei și vehiculelor blindate grele.

⚡️The 🇺🇦Ukrainian military from the 80th Separate Airborne Assault Brigade also showed the first hours of the Kursk operation pic.twitter.com/y3Pkndw0PE