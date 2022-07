Imagini cu soldați ucraineni răniți evacuați în martie cu elicopterul din oțelăria Azovstal, devenită simbol al rezistenței ucrainene, au fost făcute publice. Comandanții din uzină s-au predat în mai.

Un scurt video cu militari ucraineni luând răniți din uzina Azovstal din Mariupol au apărut pe Twitter Nexta.

Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a transmis, în mai, că garnizoana din „Mariupol” şi-a îndeplinit misiunea de luptă, iar Comandamentul Militar Suprem a ordonat comandanţilor unităţilor staţionate la Azovstal să salveze vieţile militarilor lor. Peste 260 de persoane au fost salvate din uzina Azovstal, 53 grav rănite, spuneau oficialii la mijlocul lunii mai.

”Apărătorii din Mariupol sunt eroi ai timpului nostru. Ei vor rămâne pentru totdeauna în istorie: unitatea specială „Azov”, Brigada 12 a Gărzii Naţionale a Ucrainei, Brigada 36 Separată de Marină, grăniceri, poliţie, voluntari, Apărarea Teritorială a Mariupol”, se mai precizează într-un comunicat dat în mai al Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

De pe 1 martie până pe 16 mai, apărătorii ucraineni au luptat pentru Mariupol până la capăt.

Vicepremierul rus Marat Khusnullin a anunțat, în jurul date de 23 iunie, că uzina de oțel Azovstal, din orașul-port ucrainean capturat Mariupol, va fi înlocuită fie cu un parc industrial, fie cu o zonă de agrement.

Uzina, grav avariată în urma asaltului puternic al rușilor, a devenit un simbol al rezistenței ucrainene.

Rare footage showing #Ukrainian fighters landing on #Azovstal and loading the wounded into helicopters. March 2022. pic.twitter.com/61KVvwBHEa