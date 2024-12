Imaginile dramatice din satelit arată ce ascunde Putin: Dezastrul suferit de Rusia, divulgat de britanici VIDEO FOTO

Invazia Moscovei din Ucraina, care se apropie de borna celor 34 de luni, trece prin momente grele pentru ambele părți. Acum, ministerul Apărării din Marea Britanie a divulgat imagini dramatice din satelit, lucruri pe care Putin le ascunde lumii. Dezastrul suferit de Rusia arată pierderi uriașe de mii de tancuri, ceea ce a determinat Moscova să trimită pe front vehicule blindate învechite.

Noi imagini captate din satelit au scos la iveală pierderile uriașe suferite de armata rusă în timpul războiului sângeros al lui Vladimir Putin din Ucraina. Dovezile arată cum arsenalul Moscovei a fost grav epuizat - cu mii de tancuri dispărând în decurs de doi ani, potrivit Daily Mail.

Imaginile aeriene arată trei baze din interiorul Rusiei - instalații de depozitare a tancurilor din orașul Buy din vest până la Arseniev din estul îndepărtat - în primele luni de război și anul acesta.

Forțele lui Putin au pierdut peste 3.600 de tancuri de luptă principale - mai mult decât întregul său inventar activ dinainte de război - și aproape 8.000 de vehicule blindate de la începutul invaziei în februarie 2022, potrivit Serviciilor de informații britanice.

Pierderile semnificative au forțat Moscova să se bazeze din ce în ce mai mult pe stocurile sale de tancuri sovietice vechi, multe dintre ele expuse la intemperii. „Pierderile de echipamente militare rusești în Ucraina continuă să crească”, a declarat Ministerul Apărării de la Londra într-o declarație, alături de imagini.

„Acest lucru a condus la o dependență de echipamente învechite și prost întreținute din epoca sovietică din depozitele strategice. Echipamentul blindat este scos din depozit, modernizat acolo unde este posibil și trimis în prima linie”.

Pierderile rusești nu au fost limitate doar la vehiculele blindate, pierderile grele ale trupelor văzute pe parcursul războiului crescând și mai mult în ultimele luni. Oficialii de la Kiev au raportat luna trecută că Moscova a pierdut peste 2.030 de militari într-o singură zi - cel mai mare bilanț zilnic de la începutul războiului.

Ministerul Apărării a raportat luna trecută că aproximativ 1.500 de militari ruși erau uciși sau răniți în fiecare zi. Moscova a suferit un total de 700.000 de victime până acum în război, a declarat secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, la începutul acestei luni.

Ucraina a suferit, de asemenea, pierderi grele de armament, dar reaprovizionarea armatei occidentale i-a permis să mențină inventarele, în timp ce îmbunătățește calitatea, au spus experții.

