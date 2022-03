Imaginile din satelit surprinse de Maxar Technologies arată cratere uriașe produse de bombardamentele din ultimele săptămâni de pe teritoriul Ucrainei.

În imagini pot fi observate cisterne de stocare a combustibilului în flăcări, din zona Cernihov.

Tot în fotografiile Maxar, publicate de Sky News, se văd forțele terestre rusești în standby la Dublin, Belarus.

La vestul aeroportului Antonov din Hostomel poate fi identificată artilerie de câmp desfășurată.

Forțele ruse nu au făcut niciun progres major luni, dar au continuat să bombardeze capitala Ucrainei, Kiev, a declarat un think tank american. În cea mai recentă actualizare, Institute for the Study of War a anunțat că trupele ruse nu au lansat ieri nicio operațiune ofensivă în nord-estul Ucrainei.

Cu toate acestea, armata rusă a continuat să atace Mariupol din vest și est și să vizeze infrastructura civilă.

